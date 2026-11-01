Гарбуз вагою понад 1,4 тонни перетворили на ліхтар Джека: як виглядає рекордний витвір

У американському місті Сейлем гігантський гарбуз, який уже встановив рекорд як найважчий у світі, перетворили на найбільший гарбузовий ліхтар Джека в історії. Для цього команді майстрів знадобилося 32 години роботи, а готову композицію присвятили Гелловіну та 400-річчю міста.

Найбільший ліхтар Джека. Фото: Guinness World Records

Гарбуз вагою 1431,5 кілограма виростив американський садівник Рон Воллес. На початку жовтня він переміг на конкурсі Southern New England Giant Pumpkin Weigh Off, де овоч отримав титул найважчого гарбуза за всю історію. Згодом його придбав засновник ресторанної мережі Raising Cane's Тодд Грейвс і привіз до Сейлема, штат Массачусетс.

Місто відоме історією судових процесів над відьмами 1692 року та масштабними гелловінськими святкуваннями. Тому гігантський гарбуз став однією з головних атракцій ювілейних заходів. Над його оформленням працювали Грейвс, його донька Софія та професійні різьбярі Ерік Джонс, Монік Гок і Вільям Вілсон. Поради їм також дав попередній рекордсмен Тревіс Гінгер.

Найбільший ліхтар Джека. Фото: Guinness World Records

На поверхні гарбуза вирізали кажанів, відьму з великим носом і переляканого скелета. Декор доповнили фігурками картоплі фрі та соусу Raising Cane's, а обрізки овоча використали для об'ємних деталей. Усередині встановили освітлення, яке підсвічувало очі відьми та казан.

Після 32 годин роботи представник Книги рекордів Гіннеса підтвердив, що гарбуз зберіг початкову вагу. Так він став найважчим ліхтарем Джека у світі, перевершивши результат 2023 року — 1246,9 кілограма. Попередній рекорд належав Тревісу Гінгеру.

Після завершення виставки гарбуз розріжуть і передадуть фермі в Нью-Гемпширі на корм свиням.

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