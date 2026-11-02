Два місяці носив мільйон у гаманці й не здогадувався: як чоловік випадково дізнався про свій виграш

Житель Мічигану майже два місяці носив у гаманці квиток на 1 млн доларів, але навіть не підозрював про це. Про несподіваний приз 54-річний чоловік дізнався завдяки звичайній покупці напою: якби не нестача готівки, цінний квиток міг би й далі залишатися неперевіреним.

Чоловік тримає гаманець із грошима та банківськими картками. Ілюстративне фото. Фото: Pixabay / stevepb

Майкл Вандер Люгт із міста Вайомінг придбав квиток на розіграш, що відбувся 8 серпня, у магазині Big Top Market. Після цього він поклав його до гаманця разом з іншими квитками. Чоловік розповів представникам організаторів, що майже два місяці не перевіряв результати саме цього розіграшу.

Випадок, який усе змінив, стався під час зупинки в магазині. Вандер Люгт зайшов туди, щоб купити газований напій, але біля каси зрозумів, що має недостатньо готівки. Замість того щоб розрахуватися карткою, він вирішив віддати касирці кілька квитків, про які знав, що вони принесли йому хоча б невеликі виграші.

Касирка просканувала кожен із них. Один квиток видав повідомлення з проханням звернутися до офісу організаторів і подати заявку на отримання призу. Уже в автомобілі чоловік знайшов результати відповідного розіграшу та звірив числа. Він одразу впізнав виграшну комбінацію і, за його словами, був настільки приголомшений, що не міг повірити у побачене.

Квиток приніс Вандер Люгту 1 млн доларів: він збігся з п’ятьма основними числами розіграшу — 05, 09, 35, 54 і 63. Чоловік уже звернувся до штаб-квартири організаторів у Лансінгу, щоб отримати приз. Він планує використати гроші для погашення іпотеки, а решту вкласти в інвестиції. Пізніше він зізнався, що досі не може повірити, що так довго мав у гаманці квиток із таким призом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як чоловік купив 50 однакових квитків і зірвав джекпот