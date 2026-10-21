Діти розповідали про чуже життя: вчені знайшли закономірність, яку поки не можуть пояснити

Деякі діти розповідають про події, людей та обставини життя, яких, здавалося б, не могли знати. Дослідники десятиліттями вивчають такі випадки, намагаючись з'ясувати, звідки беруться ці спогади. Новий аналіз понад 1600 історій виявив незвичну закономірність, для якої поки немає переконливого пояснення.

Дитячі спогади про загадкові події минулого життя. Фото: Pixabay / rieracanler

Що показало дослідження

Науковці з підрозділу досліджень перцептивних явищ Університету Вірджинії проаналізували 1678 випадків, у яких вдалося встановити особу померлого, чиє життя нібито описувала дитина. Інформацію збирали під час детальних інтерв'ю з дітьми, їхніми батьками, родичами та іншими людьми, які могли знати обставини історій.

У 1319 випадках були доступні дані про проміжок між смертю людини та народженням дитини. Медіанне значення становило 16 місяців. Однак дослідники помітили, що після раптової або несподіваної смерті цей проміжок зазвичай був коротшим.

Як обставини смерті пов'язані з проміжком часу

Коли смерть була цілком несподіваною, медіанний проміжок становив 12 місяців. Для випадків, у яких смерть була найбільш очікуваною, цей показник сягав 21 місяця. До несподіваних обставин належали нещасні випадки, насильство та раптові медичні кризи.

Закономірність зберігалася навіть після врахування інших чинників: точності дитячих розповідей, якості підтверджених відомостей, знайомства між родинами, соціального статусу та релігійних переконань.

Чи доводить це реінкарнацію

Ні. Автори наголошують, що дослідження не підтверджує переродження душі. Виявлений зв'язок був відносно слабким.

Дослідники також не виключають впливу культурних уявлень про раптову смерть і незавершені справи померлих. Водночас перевірені чинники не дали достатнього пояснення результатам. Науковці вважають, що феномен потребує подальшого вивчення.

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