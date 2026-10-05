"Навіщо вам пароль від зубної щітки?": 20 проблем XXI століття, які 100 років тому ніхто б не зрозумів

Сьогодні ми настільки звикли до смартфонів, інтернету та розумних пристроїв, що майже не помічаємо, наскільки дивними можуть бути деякі наші щоденні проблеми. Людині, яка жила 100 років тому, багато з них здалися б справжньою фантастикою.

Смартфон став причиною багатьох проблем, яких не знали люди минулого. Фото: Pixabay

Те, чого не могла уявити людина минулого

"Автомобілі всюди, а коні тепер є лише у багатих".

"Я не можу зарядити свою електронну книгу, бо використовую кабель для електронної сигарети".

"Люди помирають через те, що мають доступ до надто великої кількості їжі".

"Мені доводиться кілька годин чекати в аеропорту, щоб за один день опинитися на іншому кінці світу".

"Я залежний від телефона, але майже ніколи не телефоную".

"У нас є доступ практично до будь-якої їжі протягом усього року".

"Мені довелося завантажити оновлення програмного забезпечення для зубної щітки".

"Я хочу завершити телефонну розмову, але не знаю, де лежить мій телефон".

"Замок на моїх вхідних дверях розрядився, тому я не можу потрапити додому".

"Мій телефон іноді розпізнає мене в окулярах, а іноді ні, тому доводиться вводити секретний код".

Проблеми цифрової епохи

"У мене 40 тисяч фотографій і відео моєї дитини".

"Телефон розрядився, і тепер я не можу заплатити за продукти".

"У мене є машина для миття посуду, пристрій для прибирання підлоги, пральна машина, сушарка та автомобіль, але часу все одно не вистачає через відео з котами".

"Хтось повісив рулон туалетного паперу неправильно".

"Я намагаюся зв’язатися з авіакомпанією, але спочатку мушу пройти через меню зі штучним інтелектом, а потім поговорити з оператором, якого майже не чути".

"Я не можу вирішити, що їсти на вечерю, бо варіантів надто багато".

"Мені потрібно зарядити дзеркало перед поїздкою".

"Wi-Fi у літаку не працює".

"Мій GPS відправив мене не туди".

"Мені складно відрізнити фотографію, створену штучним інтелектом, від справжньої".

Сьогодні ці ситуації здаються звичайними, хоча ще століття тому більшість із них просто не могла існувати. Технології не лише змінили наш побут, а й створили нові проблеми, які попереднім поколінням було б дуже складно пояснити.

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