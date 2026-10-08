Закуповуйтесь уже зараз: ексміністр Кулеба розповів, яких товарів гостро бракуватиме взимку

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українців готують до важкої зими — попереджають про відсутність енергоресурсів, перебої з поставками продуктів, ліків тощо.
Дефіцит. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав пораду, що варто купувати уже зараз.
Він наголосив на необхідності продумати найкритичніші речі, які стосуються здоров’я.
Найрадикальнішим запобіжним заходом Кулеба називає план з виїзду з Києва.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сценарій для Києва на зиму справді загрозливий через повернення Сергія Суровікіна, якого називають “генералом Армагеддоном”.
Штучний інтелект спрогнозував, що найгірший сценарій — це комплексний тиск на Київ через критичну інфраструктуру, енергетику, транспорт і зв'язок. Йдеться не обов'язково про наземний штурм столиці. ChatGPT робить акцент на поступовому виснаженні міста, Copilot — на гуманітарній кризі та психологічному тиску, а DeepSeek найбільшу увагу приділяє мостам через Дніпро, ППО та можливому фізичному паралічу столиці.