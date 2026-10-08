Закуповуйтесь уже зараз: ексміністр Кулеба розповів, яких товарів гостро бракуватиме взимку

Українців готують до важкої зими — попереджають про відсутність енергоресурсів, перебої з поставками продуктів, ліків тощо.

Дефіцит. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав пораду, що варто купувати уже зараз.

“Будуть відключення світла, будуть, буде відключення опалення, буде, будуть проблеми з ліками. Будь ласка, у кого є потреба в критичних ліках, закупіться на декілька місяців вперед…Вода питна. Не треба закуповуватися гречкою, рисом, думаю, ці продукти будуть”, — розповів Кулеба.

Він наголосив на необхідності продумати найкритичніші речі, які стосуються здоров’я.

“Голоду не буде, а от проблеми зі швидкою купівлею потрібних ліків цілком можуть виникнути. Ви ж бачите, як вони бомблять заводи та склади з лікарськими засобами”, — зауважив Кулеба.

Найрадикальнішим запобіжним заходом Кулеба називає план з виїзду з Києва.

“Подумайте в колі родини, чи є варіанти, куди ви можете переїхати на ту частину зими, яку вже не зможете витримувати в Києві або в іншому великому місті України. Це такі базові речі, але треба вміти адаптуватися до погіршення ситуації”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сценарій для Києва на зиму справді загрозливий через повернення Сергія Суровікіна, якого називають “генералом Армагеддоном”.

Штучний інтелект спрогнозував, що найгірший сценарій — це комплексний тиск на Київ через критичну інфраструктуру, енергетику, транспорт і зв'язок. Йдеться не обов'язково про наземний штурм столиці. ChatGPT робить акцент на поступовому виснаженні міста, Copilot — на гуманітарній кризі та психологічному тиску, а DeepSeek найбільшу увагу приділяє мостам через Дніпро, ППО та можливому фізичному паралічу столиці.



