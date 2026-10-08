“В Україні почалася примусова мобілізація жінок”: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює відео, зняте під час конфлікту у Києві на Теремках, заявляючи, що це кадри примусової мобілізації жінок. У соцмережах поширили відео, на якому людей у формі силоміць виводять із території на Теремках, і видали його за “полювання ТЦК на жінок”.
Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій спростували це твердження, зазначивши, що інформація: “в Україні почали примусово мобілізувати жінок”, неправдива.
Зазначається, що оригінальне відео активістки опублікували 22 вересня о 13:33 — через кілька годин його підхопив російський пропагандистський Telegram-канал. В Центрі наголосили, що польський фактчекер Demagog і грузинський Myth Detector встановили справжній контекст кадрів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про російський фейк, в якому стверджувалося, нібито в ТЦК Києві та Харкові жінкам надсилали повістки.