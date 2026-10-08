“В Україні почалася примусова мобілізація жінок”: що відомо

Російська пропаганда поширює відео, зняте під час конфлікту у Києві на Теремках, заявляючи, що це кадри примусової мобілізації жінок. У соцмережах поширили відео, на якому людей у формі силоміць виводять із території на Теремках, і видали його за “полювання ТЦК на жінок”.

Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій спростували це твердження, зазначивши, що інформація: “в Україні почали примусово мобілізувати жінок”, неправдива.

“Насправді: на відео — не працівники ТЦК і не військові, а муніципальна охорона, яка витісняла активісток з будмайданчика. Вони прийшли на місце через конфлікт навколо будівництва резервної тепломагістралі на Теремках та планів вирубки дерев”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оригінальне відео активістки опублікували 22 вересня о 13:33 — через кілька годин його підхопив російський пропагандистський Telegram-канал. В Центрі наголосили, що польський фактчекер Demagog і грузинський Myth Detector встановили справжній контекст кадрів.

“Мобілізації жінок в Україні немає. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 25 серпня заявив, що вона не проводиться, не готується і не розглядається. Жінки можуть вступати на військову службу добровільно. Російська пропаганда використала реальний конфлікт на Теремках, вирвавши відео з контексту та підмінивши причину сутички. Мета — нав'язати іноземній аудиторії черговий фейк про нібито примусову мобілізацію в Україні”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про російський фейк, в якому стверджувалося, нібито в ТЦК Києві та Харкові жінкам надсилали повістки.



