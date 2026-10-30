Поблажок для ТЦК більше не буде: коли почнуть карати за хабарі, катування та силову мобілізацію

Хабарі, незаконні затримання, побиття та катування людей військовими ТЦК дедалі частіше стають предметом кримінальних розслідувань. Але чи означає це, що система нарешті почне відповідати за свої дії, а не лише демонструвати окремі гучні затримання? Портал “Коментарі” запитав у трьох моделей штучного інтелекту, чи загрожує порушникам реальне покарання.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що реальна відповідальність можлива лише тоді, коли справи не обмежуватимуться службовими перевірками та затриманнями. За силову мобілізацію, побиття, катування, вимагання грошей і незаконне утримання людей мають відповідати конкретні посадовці незалежно від їхніх посад.

Чат-бот навів як приклад вирок в Одесі від 14 жовтня 2026 року: за його даними, дев’ятьох працівників ТЦК засудили за незаконне утримання людей і насильство, семеро отримали реальні строки ув’язнення, зокрема за катування. Водночас один гучний вирок ще не свідчить про зміну системи. Для цього потрібні відкриті розслідування, невідворотні покарання та відповідальність не лише виконавців, а й керівників, які могли покривати порушення.

Gemini вважає, що реальна відповідальність за злочини працівників ТЦК уже стала воєнно-політичною необхідністю. Причини — суспільне обурення, падіння довіри до армії та ризики для внутрішньої стабільності. Додатковим чинником чат-бот називає тиск міжнародних партнерів, для яких важливі верховенство права та прозорість.

Однак Gemini не очікує однакового покарання за всі порушення. За його прогнозом, найрезонансніші випадки та системні корупційні схеми отримуватимуть показову реакцію, тоді як менш гучні справи можуть гальмуватися через кадровий дефіцит і умови воєнного стану. Тобто повністю викорінити безкарність буде складно.

Grok також визнає, що реальні покарання почали з’являтися, проте називає їх вибірковими та недостатньо жорсткими. Чат-бот навів приклади затримань на Буковині за катування, викрадення та хабарі на 5,5 тисячі євро, а також вироків в Одесі — до семи років ув’язнення. За його словами, кримінальні справи відкривають і в інших регіонах.

Водночас Grok звертає увагу, що частина фігурантів виходить під заставу, отримує умовні терміни або уникає серйозної відповідальності. На його думку, без постійного суспільного тиску та політичної волі багато порушників і надалі почуватимуться майже безкарними. Його висновок короткий: покарання буде, але не для всіх і не одразу.

Усі три моделі сходяться в одному: окремі затримання та вироки ще не означають, що проблему вирішено. Відмінність — в оцінці перспектив: ChatGPT наголошує на необхідності невідворотного покарання, Gemini прогнозує вибіркові показові вироки, а Grok найбільш скептично оцінює масштаби відповідальності. Спільний висновок: без постійного контролю, суспільного тиску та реальних судових рішень безкарність не зникне.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які покарання за ухилення від мобілізації можуть ввести.



