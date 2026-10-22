Поблажок більше не буде: які нові покарання готують ухилянтам і військовим у СЗЧ

В Україні планують посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Про відповідні наміри заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, не вказавши конкретні пропозиції. Штучний інтелект проаналізував, які механізми можуть застосувати.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

За оцінкою ChatGPT, уряд має намір актуалізувати законопроєкт №13260, який Верховна Рада ухвалила за основу у вересні 2025 року. Документ стосується відповідальності за СЗЧ.

Для військових це може означати жорсткішу кримінальну відповідальність та обмеження можливостей уникнути покарання завдяки пом’якшувальним нормам. Для тих, хто ухиляється від мобілізації, можливий перегляд санкцій за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства.

Однак ChatGPT наголошує: конкретних нових штрафів і строків ув’язнення Корецький не назвав. Самого посилення покарань недостатньо без справедливих правил, прозорого бронювання та підтримки військових.

Gemini припускає, що влада може перекрити схеми уникнення мобілізації, пов’язані з фіктивним навчанням, маніпуляціями з інвалідністю та процедурами бронювання. Також йдеться про забезпечення невідворотності адміністративних штрафів у розмірі 17–25,5 тис. грн і суворішу кримінальну відповідальність за ігнорування мобілізаційних розпоряджень.

Щодо СЗЧ, Gemini прогнозує посилення правового контролю та обмеження можливостей уникнути реального покарання. Водночас чат-бот звертає увагу на необхідність розрізняти самовільне залишення частини через психологічне виснаження чи конфлікти та дезертирство.

Grok також наголошує, що конкретних нових механізмів Корецький не озвучив. На думку чат-бота, ймовірно, йдеться про законопроєкт №13260, який передбачає жорсткішу кримінальну відповідальність за СЗЧ без можливості пом’якшення покарання.

Чат-бот нагадує, що за СЗЧ у воєнний стан уже передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі, а за порушення правил мобілізації застосовують штрафи від 17 до 25,5 тис. грн. Серед можливих змін чат-бот називає менше умовних покарань, більше реальних вироків і швидше відкриття кримінальних проваджень.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що влада може посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та СЗЧ, а законопроєкт №13260 є одним із ключових елементів цього процесу.

Різниця — у прогнозах. ChatGPT говорить переважно про перегляд санкцій, Gemini — про перекриття схем ухилення та розмежування різних випадків СЗЧ, а Grok — про можливе скорочення кількості умовних покарань і збільшення реальних вироків.

Головне: конкретний механізм майбутніх змін поки не визначений публічно. Перелічені заходи — лише прогнози чат-ботів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які радикальні рішення щодо мобілізації пропонують в Раді.



