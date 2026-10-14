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Омбудсмен Лубінець назвав регіони України з найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав «ганебну четвірку» областей за кількістю скарг на ТЦК

14 жовтня 2026, 19:50
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Slava Kot

Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Закарпатська області роками залишаються серед лідерів за кількістю скарг на роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав ці регіони "ганебною четвіркою" та заявив, що кількість звернень громадян зростає з кожним роком. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". 

Омбудсмен Лубінець назвав регіони України з найбільшою кількістю скарг на ТЦК

Лубинец назвал регионы Украины с наибольшим количеством жалоб на ТЦК

За словами Лубінця, проблема порушень під час мобілізаційних заходів залишається актуальною, а системних змін у роботі ТЦК досі не вдалося досягти. Як приклад омбудсмен навів Закарпатську область, де кількість скарг на діяльність ТЦК збільшувалася з року в рік. 

"Ми це пов'язували з діяльністю керівника обласного ТЦК та СП. Більше того, за матеріалами, у тому числі від нашого інституту, було відкрито кримінальні провадження. Служба безпеки України ще у 2025 році провела обшук у цієї людини і на робочому місці знайшла досить велику кількість готівки в іноземній валюті", — зауважив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що згодом керівника звільнили, однак пізніше поновили на тій самій посаді у статусі тимчасового виконувача обов’язків.

На думку Лубінця, однією з причин збереження проблем з ТЦК є відсутність системної реакції з боку попереднього керівництва Міністерства оборони та Сухопутних військ. Він наголосив, що питання дотримання прав громадян під час мобілізації потребує належного реагування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандал в одеському ТЦК закінчився тюремним терміном.



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