Без опалення ризикують залишитися цілі міста: де в Україні ситуація буде найгіршою

Цієї зими найскладніша ситуація з опаленням може виникнути одразу в кількох містах України. Ворог планує цілу кампанію, щоб залишити українців цієї зими без світла та тепла. Штучний інтелект назвав групи ризику та розповів, чому у деяких містах система найбільш вразлива.

Опалення. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найбільші проблеми можуть виникнути у Харкові, Києві, Одесі та Дніпрі. До зон ризику також віднесено прифронтові громади Сумщини та Чернігівщини.

За оцінкою чат-бота, особливо складною є ситуація у Харкові та Одесі, де минулої зими удари вже спричиняли масштабні проблеми з централізованим опаленням. Київ також залишається серед міст ризику. Після пошкодження великих ТЕЦ окремі райони столиці переживали тривалі перебої з теплом, а в деяких будинках температура падала до 12 градусів.

ChatGPT також пов’язує нові ризики з ударами по енергетиці. Водночас наголошує, що говорити про гарантовану відсутність тепла в цих містах неправильно, адже підготовка триває, а на початку вересня готовність житлового фонду перевищила 79%.

Чат-бот Copilot також відносить до найбільш вразливих Київ і Харків. Причина — регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру та обмежені резервні можливості.

Окремо чат-бот називає Дніпро та Запоріжжя. На його думку, удари по енергетиці тут можуть впливати не лише на тепло, а й на промисловість та транспорт. Одеса, своєю чергою, залишається вразливою через портову інфраструктуру та залежність морських операцій від електропостачання.

Copilot припускає, що найгірший сценарій — це тривалі перебої одночасно з теплом і світлом. Українська система вже має досвід швидкого відновлення, однак у разі масштабних атак ресурси можуть опинитися на межі.

Чат-бот DeepSeek оцінює ситуацію інакше. Вважає, що найбільші проблеми можуть бути не у столиці, а в невеликих містах, де система залежить від одного джерела тепла без достатнього резерву.

Серед таких міст він називає Львів, Рівне, Житомир, Вінницю, Хмельницький та Кропивницький. За оцінкою DeepSeek, пошкодження однієї котельні в невеликому місті може залишити без тепла цілі квартали, де проживають 20-30 тисяч людей.

Водночас у зоні ризику залишаються Суми та Харків, які зазнають регулярних атак і вже мали серйозні проблеми з теплом минулого сезону.

У висновку, усі моделі ШІ наголошують, що найбільший ризик виникає там, де атаки можуть пошкодити ключові об’єкти теплової та енергетичної інфраструктури, а резервних можливостей недостатньо.

Відмінність — у визначенні головної проблеми. ChatGPT і Copilot насамперед називають великі міста — Київ, Харків, Одесу, Дніпро, а Copilot також Запоріжжя. DeepSeek, навпаки, робить акцент на невеликих містах, залежних від одного джерела тепла.

Тож єдиного списку міст, де точно буде найгірше, чат-боти не дають. Їхні відповіді зводяться до одного: чим менше резервів має система, тим вищою є ціна пошкодження одного ключового об’єкта.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які райони Києва ризикують залишитися без опалення.



