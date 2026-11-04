Золото, діаманти та 67 рубінів: таємниця скарбів пірата, яку не можуть розгадати понад 300 років

Історія капітана Вільяма Кідда нагадує пригодницький роман: морські подорожі, величезні багатства, звинувачення в піратстві та загадка скарбів, які, можливо, досі приховані від сторонніх очей. У 1701 році Кідда стратили в Лондоні, проте його ім'я продовжило жити в легендах про незліченні піратські скарби.

Вітрильний корабель на тлі заходу сонця. Ілюстративне фото. Фото: Pixabay / Sinousxl

Від мисливця на піратів до засудженого на смерть

Спочатку Кідд зовсім не збирався займатися піратством. У 1695 році він отримав дозвіл англійської влади переслідувати морських розбійників і французькі кораблі. Для експедиції капітан зібрав команду зі 150 осіб і вирушив до Індійського океану на кораблі Adventure Galley.

Однак подорож пішла не за планом. Команда страждала від хвороб, здобичі не вистачало, а стосунки між моряками та капітаном ставали дедалі напруженішими. У 1698 році Кідд захопив торговельне судно Quedagh Merchant, яке перевозило золото, срібло та інші цінні товари. Цей вчинок спричинив міжнародний скандал, а англійська корона оголосила його піратом.

67 рубінів і скриньки з коштовностями

Перед поверненням до органів влади Кідд сховав частину майна на острові Гардінерс неподалік від Лонг-Айленда. Після його арешту губернатор Річард Белломонт наказав знайти та вилучити схованку.

Серед виявлених цінностей були понад 200 срібних злитків, золоті вироби, срібна скринька з діамантами, каблучка з великим діамантом і ціла скринька з 67 рубінами. Історичні документи підтверджують, що ці багатства знайшли у 1699 році.

Але саме тут починається головна загадка. Багато дослідників вважають, що знайдене могло становити лише невелику частину здобичі капітана. Сам Кідд стверджував, що має інші цінності, які міг би передати владі в обмін на свободу.

Де шукати решту скарбів?

З ім'ям Кідда пов'язують острови Мона, Саона та Каталіна в Карибському морі. Ще одна відома легенда відправляє шукачів скарбів на острів Оук біля узбережжя Нової Шотландії. За переказами, там заховане величезне багатство, про яке перед смертю розповів один із колишніх моряків капітана.

23 травня 1701 року Кідда повісили за піратство та вбивство члена команди. Він так і не розкрив усіх імовірних схованок. Тому історія його скарбів продовжує привертати увагу шукачів пригод навіть через понад три століття.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, які коштовності шукають уже 800 років