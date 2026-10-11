Задовго до Салема в Європі судили перевертнів: моторошна історія реальних процесів над людьми-вовками

Задовго до відомих Салемських процесів над відьмами в Америці Європою прокотилася хвиля переслідувань людей, яких вважали перевертнями. Їх звинувачували в нападах на худобу, вбивствах і чаклунстві. Деякі підсудні навіть зізнавалися, що могли набувати вигляду вовків, однак такі свідчення часто отримували під тортурами.

У Європі людей звинувачували в перевтіленні на вовків і судили як перевертнів. Фото: Mohamed_hassan / Pixabay

Як виникали звинувачення в перевтіленні

Віра в людей, здатних перетворюватися на тварин, існувала ще в давніх культурах. У XV-XVII століттях ці уявлення переплелися з релігійними страхами та полюванням на відьом. У деяких регіонах Європи людей судили через переконання, що вони уклали угоду з дияволом і отримали здатність ставати вовками.

Однією з найвідоміших стала справа французького самітника Жиля Гарньє. У 1570-х роках його звинуватили у вбивствах дітей. За матеріалами процесу, Гарньє стверджував, що користувався маззю, яка нібито допомагала йому перетворюватися на вовка. Його визнали винним і стратили.

Зізнання, які закінчувалися вироками

Інший відомий процес відбувся у Франції 1521 року. П'єра Бурго та Філібера Монтота звинуватили в перетворенні на вовків. Під час допитів вони розповідали про мазь і зв'язок із дияволом. Такі історії відповідали уявленням того часу, але не були доказом реального перевтілення.

Не всі подібні справи завершувалися стратою. У Лівонії в XVII столітті літній чоловік на ім'я Тейс розповідав суду, що перевертні борються з дияволом, аби захистити врожай і худобу. Замість смертного вироку він отримав тілесне покарання.

Сьогодні історії про європейські процеси над перевертнями розглядають як свідчення того, наскільки сильними можуть бути забобони та страх перед невідомим. Зізнання під тортурами не можна вважати надійним доказом, а звинувачення в лікантропії відображали тогочасні уявлення про надприродне.

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