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Яблука стали зброєю проти Великої депресії: як звичайні фрукти допомогли тисячам безробітних

У 1930-х роках тисячі американців почали торгувати яблуками на вулицях, намагаючись заробити на життя. Незвичайна ініціатива допомогла безробітним, але згодом зіткнулася з несподіваними проблемами

18 жовтня 2026, 11:40
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Сергій Кречмаровський

Велика депресія, що розпочалася у США після біржового краху 1929 року, позбавила мільйони людей роботи та стабільного доходу. Колишні службовці й робітники опинилися перед вибором: шукати рідкісні вакансії або вигадувати способи заробітку. Одним із символів тієї епохи стали чоловіки, які продавали яблука на міських вулицях.

Яблука стали зброєю проти Великої депресії: як звичайні фрукти допомогли тисячам безробітних

Яблука стали символом виживання американців під час Великої депресії, коли вулична торгівля фруктами допомагала безробітним заробляти на життя. Фото: Pixabay

Надлишок яблук перетворили на можливість

У 1929 році американські виробники зібрали великий урожай яблук, але через економічну кризу покупців бракувало. Голова Міжнародної асоціації постачальників яблук Джозеф Сікер запропонував використати надлишок фруктів, щоб допомогти безробітним. Представники галузі зібрали 10 тисяч доларів на закупівлю яблук, які чоловіки могли перепродавати.

Схема була простою: торговці отримували ящики за зниженою ціною, продавали фрукти перехожим, а наприкінці дня повертали 1,75 долара за кожен ящик. Решта виручки залишалася їм. Такий підхід допомагав виробникам позбуватися надлишків продукції, а людям — заробляти без постійного роботодавця.

Яблучні торговці стали символом кризи

Невдовзі продавці з'явилися майже на кожному розі Нью-Йорка. За яблуко зазвичай просили п'ять центів, хоча співчутливі покупці нерідко платили більше. За оцінками того часу, щодня торгівлею займалися до 6 тисяч людей. Для багатьох це був шанс прогодувати сім'ю та зберегти відчуття власної гідності, адже вони заробляли самостійно, а не просили милостиню.

Проте робота вимагала витримки: продавці годинами стояли просто неба під дощем і на холоді, відкрито демонструючи наслідки безробіття. Перехожі іноді допомагали їм не лише покупками, а й їжею, одягом та словами підтримки.

Чому задум зрештою провалився

Ініціатива виявилася настільки популярною, що почала руйнувати сама себе. Попит на яблука зростав, надлишки поступово зникали, а закупівельна ціна ящиків піднялася з 1,75 до 2,50 долара. Підтримувати попередні умови продажу стало невигідно, і програма поступово занепала. До того ж велика кількість торговців заважала руху, а деякі міста почали забороняти вуличну торгівлю яблуками.

Попри це, історія залишила помітний слід у культурі США. У 1934 році художниця Марта Орр створила комікс "Apple Mary", який публікували газети по всій країні. А фотографії людей із ящиками яблук досі нагадують про те, як звичайний фрукт став символом боротьби за виживання під час економічної катастрофи.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про місто на висоті 5100 метрів, без водопроводу й опалення: чому тисячі людей ризикують життям заради золота



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Джерело: https://www.history.com/articles/apples-weapon-great-depression
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