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Вони не просто сиділи вдома: 5 професій, якими жінки заробляли на життя в Середньовіччі

Якими професіями займалися жінки в Середньовіччі? П'ять несподіваних занять, які дозволяли їм заробляти гроші та досягати успіху.

1 листопада 2026, 14:15
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Сергій Кречмаровський

У Середньовіччі жінки не обмежувалися домашніми справами. Попри обмежені можливості, вони працювали на полях, торгували, виготовляли одяг і лікували людей.

Вони не просто сиділи вдома: 5 професій, якими жінки заробляли на життя в Середньовіччі

Цілителька за приготуванням ліків. Ілюстрація: ШІ

  • Сільськогосподарські працівниці. Сільське господарство було основою середньовічного життя, тому жінки працювали нарівні з чоловіками. Вони садили й збирали врожай, допомагали стригти овець. Частина працювала для власних родин, інші отримували плату. Деякі навіть керували групами збирачів урожаю.

  • Пекарки. Жінки не лише випікали хліб удома, а й продавали його на місцевих ринках. Одним із найтрудомісткіших етапів було перемелювання зерна на борошно. Рукописи зберегли зображення жінок-пекарок.

  • Підприємиці та торговки. Жінки брали участь у торгівлі й могли накопичувати значні статки. Аннабель Фернер, наприклад, називали однією з найбагатших підприємиць середньовічного Лондона. Інші керували маєтками чоловіків, поки ті вирушали в подорожі, паломництва або хрестові походи.

  • Виробниці одягу. Виготовлення одягу було не лише домашньою роботою. Жінки створювали тканини та речі на продаж, працюючи майстринями й торговками. Наприкінці Середньовіччя текстильна промисловість стала особливо важливою для Англії, створюючи можливості для заробітку.

  • Цілительки. Жінки доглядали хворих і лікували рідних, а деякі займалися цим професійно. Їх наймали навіть європейські королівські двори: зокрема, іспанський двір залучав жінок до різних медичних практик. Знання передавалися і через неформальні жіночі мережі. Водночас цілительки стикалися з упередженням і протидією чоловіків-медиків.

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Джерело: https://www.mentalfloss.com/history/jobs-women-had-medieval-era
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