Вони не просто сиділи вдома: 5 професій, якими жінки заробляли на життя в Середньовіччі

У Середньовіччі жінки не обмежувалися домашніми справами. Попри обмежені можливості, вони працювали на полях, торгували, виготовляли одяг і лікували людей.

Цілителька за приготуванням ліків. Ілюстрація: ШІ

Сільськогосподарські працівниці. Сільське господарство було основою середньовічного життя, тому жінки працювали нарівні з чоловіками. Вони садили й збирали врожай, допомагали стригти овець. Частина працювала для власних родин, інші отримували плату. Деякі навіть керували групами збирачів урожаю.

Пекарки. Жінки не лише випікали хліб удома, а й продавали його на місцевих ринках. Одним із найтрудомісткіших етапів було перемелювання зерна на борошно. Рукописи зберегли зображення жінок-пекарок.

Підприємиці та торговки. Жінки брали участь у торгівлі й могли накопичувати значні статки. Аннабель Фернер, наприклад, називали однією з найбагатших підприємиць середньовічного Лондона. Інші керували маєтками чоловіків, поки ті вирушали в подорожі, паломництва або хрестові походи.

Виробниці одягу. Виготовлення одягу було не лише домашньою роботою. Жінки створювали тканини та речі на продаж, працюючи майстринями й торговками. Наприкінці Середньовіччя текстильна промисловість стала особливо важливою для Англії, створюючи можливості для заробітку.