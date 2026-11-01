Вони не просто сиділи вдома: 5 професій, якими жінки заробляли на життя в Середньовіччі

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Сергій Кречмаровський
У Середньовіччі жінки не обмежувалися домашніми справами. Попри обмежені можливості, вони працювали на полях, торгували, виготовляли одяг і лікували людей.
Цілителька за приготуванням ліків. Ілюстрація: ШІ
Сільськогосподарські працівниці. Сільське господарство було основою середньовічного життя, тому жінки працювали нарівні з чоловіками. Вони садили й збирали врожай, допомагали стригти овець. Частина працювала для власних родин, інші отримували плату. Деякі навіть керували групами збирачів урожаю.
Пекарки. Жінки не лише випікали хліб удома, а й продавали його на місцевих ринках. Одним із найтрудомісткіших етапів було перемелювання зерна на борошно. Рукописи зберегли зображення жінок-пекарок.
Підприємиці та торговки. Жінки брали участь у торгівлі й могли накопичувати значні статки. Аннабель Фернер, наприклад, називали однією з найбагатших підприємиць середньовічного Лондона. Інші керували маєтками чоловіків, поки ті вирушали в подорожі, паломництва або хрестові походи.
Виробниці одягу. Виготовлення одягу було не лише домашньою роботою. Жінки створювали тканини та речі на продаж, працюючи майстринями й торговками. Наприкінці Середньовіччя текстильна промисловість стала особливо важливою для Англії, створюючи можливості для заробітку.
Цілительки. Жінки доглядали хворих і лікували рідних, а деякі займалися цим професійно. Їх наймали навіть європейські королівські двори: зокрема, іспанський двір залучав жінок до різних медичних практик. Знання передавалися і через неформальні жіночі мережі. Водночас цілительки стикалися з упередженням і протидією чоловіків-медиків.
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