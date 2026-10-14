Віскі проти грипу та бунт проти масок: 5 шокуючих фактів з історії хвороби

Грип має довгу історію, у якій є астрологічні уявлення, пандемії та дивні методи лікування.

Незвичні методи лікування грипу та боротьба з епідеміями в минулому. Фото: Pixabay

Чому грип пов’язували із зірками. Слово influenza прийшло з італійської мови. У XV столітті хворобу пов’язували з впливом небесних світил, а пізніше вживали вислів influenza di freddo — "вплив холоду".

"Іспанка" не обов’язково почалася в Іспанії. Пандемія 1918-1919 років забрала десятки мільйонів життів. Назва "іспанка" закріпилася, зокрема, тому, що Іспанія відкрито повідомляла про спалах, тоді як у країнах-учасницях Першої світової війни діяла цензура. Точне походження вірусу досі невідоме. Незвичайною рисою пандемії стала висока смертність серед людей віком 20-40 років. Причини досі вивчають: імунна реакція могла відігравати роль, але багато смертей були пов’язані також із бактеріальною пневмонією.

Саме існування вірусу грипу А вчені довели лише у 1933 році — до цього хворобу вважали бактеріальною. А точний генетичний код смертоносного штаму 1918 року вдалося розшифрувати лише у 2005-му, використавши зразки з тіла, що збереглося у вічній мерзлоті Аляски.

Віскі як ліки та бунт проти масок. У 1918 році деякі американські лікарі призначали хворим віскі, хоча його користь була сумнівною. Попри сухий закон, для медичних потреб дозволяли видавати конфіскований алкоголь. У Сан-Франциско 1919 року виникла "Ліга проти масок", яка протестувала проти обов’язкового їх носіння.

Грип уражає не лише людей. Природним резервуаром вірусів грипу A є дикі водоплавні птахи; заражатися можуть також свині, коні й коти. Якщо свиня одночасно інфікується різними вірусами, їхні генетичні сегменти можуть змішатися й утворити новий варіант, хоча він не обов’язково спричинить пандемію.

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