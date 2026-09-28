Ви тримаєте їх у руках щодня, але не знаєте цього: 6 несподіваних фактів про гроші

Гроші здаються нам звичною частиною повсякденного життя, але навіть звичайна купюра чи монета має чимало цікавих особливостей. Частина цих фактів стосується американського долара, однак вони допомагають краще зрозуміти історію грошей, способи їхнього захисту та особливості використання.

Американські долари приховують чимало незвичних фактів, про які більшість людей навіть не замислюється. Фото: benscripps / Pixabay

Перші американські центи мали незвичайний напис. У 1787 році на одній із перших американських монет номіналом один цент, відомій як Fugio Cent, з'явився напис "Mind your business". Сьогодні його можна сприйняти як "не втручайся у чужі справи", але спочатку фраза мала подвійний зміст: заклик займатися власними справами та фінансова порада.

Виробництво монети може коштувати дорожче за її номінал. За даними The Fact Site, виготовлення американського пенні коштувало дорожче за його номінал. Монета в один цент обходилася приблизно у 2,06 цента, а нікель номіналом 5 центів — у 7,53 цента. Йдеться саме про американські монети, тому ці цифри не варто переносити на українські копійки.

Купюри зроблені не зовсім із паперу. Американські банкноти традиційно виготовляють із суміші бавовни та льону — приблизно 75% і 25% відповідно. Тому називати їх звичайним папером не зовсім правильно.

Насічки на монетах з'явилися не випадково. Рифлений гурт монет має не лише декоративне значення. У минулому з дорогоцінних монет могли зрізати невеликі шматочки металу, залишаючи їх в обігу. Насічки допомагали помітити таке пошкодження та ускладнювали подібне шахрайство.

Банкноти мають обмежений термін служби. Американські гроші не перебувають в обігу вічно. Тривалість використання банкноти залежить від її номіналу та того, наскільки часто вона переходить із рук у руки. Купюри невеликого номіналу зазвичай зношуються швидше, ніж великі.

Під час війни монети замінювали марками. Під час Громадянської війни у США виник дефіцит монет. Люди накопичували дорогоцінні метали, тому влада дозволила використовувати поштові марки для невеликих платежів. Згодом виник дефіцит і самих марок.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про шокуючу математику виживання в Україні: з чого насправді складається прожитковий мінімум