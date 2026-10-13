Ви робите це все життя, але не знаєте справжньої причини: 10 несподіваних історій звичних традицій

Ми щодня повторюємо звичні жести й дотримуємося традицій, навіть не замислюючись, звідки вони взялися. Проте за багатьма з них ховаються стародавні вірування, страхи перед надприродними силами та незвичайні історії. Видання BuzzFeed зібрало цікаві пояснення походження повсякденних звичок.

Традиції, пов'язані зі святковим тортом, мають несподівану історію, що сягає давніх вірувань. Фото: Pixabay

Чому ми стукаємо по дереву. Одна з версій пов'язує цей звичай із давніми кельтами, які вірили, що в деревах живуть духи та божества. Стук нібито допомагав заручитися їхньою підтримкою або відлякати злі сили. Проте точне походження традиції залишається невідомим.

Навіщо шукати чотирилисник. У давніх кельтів чотирилисник вважали захистом від злих духів. У середньовіччі йому також приписували здатність допомагати помічати фей. Згодом рослина стала символом удачі, а її пошук перетворився на популярну традицію.

Як ворожили на курячій кістці. Приблизно у 700 році до нашої ери етруски вірили, що птахи можуть передбачати майбутнє. Вони зберігали вилочкову кістку курки та пов'язували з нею виконання бажань. Пізніше римляни перейняли звичай, а традиція розламувати кістку навпіл дала змогу загадувати бажання двом людям.

Чому число 13 вважають нещасливим. Одне з пояснень пов'язане з біблійною Таємною вечерею, де Юду вважають тринадцятим гостем. У скандинавській міфології схожий мотив виникає в історії про бога Локі, який з'явився на бенкет дванадцяти богів і порушив гармонію. Так число 13 поступово стало асоціюватися з невдачею.

Звідки взялися свічки на торті. Історію традиції пов'язують із Давньою Грецією, де круглі пироги могли присвячувати богині Артеміді. Сучасний звичай також пов'язують із німецьким святом Kinderfest, під час якого свічки, ймовірно, мали захищати дітей від злих духів.

Чому цілуються під омелою. У давній Британії друїди приписували омелі цілющі та захисні властивості. За однією з легенд, звичай цілуватися під рослиною пов'язаний зі скандинавською історією про бога Бальдра та його матір Фрігг. Згодом омела стала частиною різдвяних традицій.

Навіщо наречений кидає підв'язку. За однією з версій, у минулому гості намагалися отримати шматочок весільного вбрання нареченої на щастя. Кидання підв'язки могло стати способом уберегти сукню від пошкодження та відвернути увагу гостей від нареченої.

Чому розсипану сіль кидають через плече. У християнській традиції розсипану сіль пов'язували зі зрадою Юди. За повір'ям, кинута через ліве плече сіль мала засліпити диявола й нейтралізувати невдачу. Сьогодні цей жест залишається одним із найвідоміших забобонів.

Навіщо прикривають рот під час позіхання. Колись люди вірили, що через відкритий рот під час позіхання в тіло можуть проникнути хвороби й демони або навіть утекти душа. Тому рот намагалися прикривати рукою. Сьогодні цей жест переважно сприймають як прояв ввічливості.