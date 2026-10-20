Роздавав золото жменями й обвалив економіку Каїра: ким був найбагатший правитель в історії

Манса Муса, правитель імперії Малі в Західній Африці у XIV столітті, увійшов в історію як один із найбагатших людей усіх часів. Його статки пов'язують із величезними запасами золота, а розповіді про щедрість володаря вражали навіть сучасників. Особливу славу йому принесла подорож до Мекки, під час якої він продемонстрував багатство своєї держави.

Манса Муса - правитель імперії Малі, який прославився незліченними запасами золота. Фото: Wikimedia Commons

Золото, що зробило імперію могутньою

За правління Манси Муси імперія Малі контролювала важливі торговельні шляхи Західної Африки та значні джерела золота. Цей дорогоцінний метал був одним із головних товарів регіону й відігравав важливу роль у торгівлі через Сахару. Багатство держави дозволяло правителю підтримувати торгівлю, розвивати міста та сприяти поширенню ісламської культури.

Подорож, яка вразила Єгипет

У 1324 році Манса Муса вирушив у паломництво до Мекки. За історичними переказами, його супроводжувала велика свита, а караван перевозив значні запаси золота. Під час зупинки в Каїрі правитель щедро роздавав золото людям і дарував його впливовим особам.

Така щедрість мала несподіваний економічний ефект. За свідченнями середньовічних авторів, приплив золота сприяв зниженню його вартості в Єгипті. Наслідки відчувалися протягом тривалого часу, хоча точні масштаби цього впливу складно встановити.

Спадщина багатого правителя

Манса Муса прославився не лише золотом. Він підтримував будівництво мечетей, сприяв розвитку освіти та зміцнював культурні зв'язки з іншими мусульманськими центрами. За його правління місто Тімбукту стало важливим осередком торгівлі й ісламської науки.

Сьогодні Мансу Мусу часто називають найбагатшою людиною в історії. Однак достовірно обчислити його статки за сучасними мірками неможливо. Його історія залишається прикладом того, як багатство однієї держави могло впливати на економіку цілих регіонів.

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