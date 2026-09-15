Проспати було майже неможливо: як людей будили до винаходу будильника

Ще до появи доступних механічних будильників людям доводилося шукати способи прокинутися в потрібну годину. Під час промислової революції особливо важливо було не запізнюватися на роботу, тому в англійських містах з'явилася незвичайна послуга: спеціальні працівники ходили вулицями та будили клієнтів.

До будильників людей вранці будили спеціальні працівники. Фото: congerdesign / Pixabay

Як працювали люди-будильники

В Англії таких працівників називали knocker-uppers. Вони виходили рано-вранці і стукали у вікна клієнтів довгими палицями або тростинами. Деякі використовували свистки, а способи пробудження могли відрізнятися залежно від району та конкретного працівника.

Однією з найнезвичайніших представниць професії була Мері Сміт із лондонського Іст-Енду. Вона використовувала невелику рушницю для стрільби сушеним горохом і таким чином потрапляла у вікна сплячих клієнтів. У 1930-х роках за свою роботу Сміт отримувала шість пенсів на тиждень.

Чому ця робота була необхідна

Під час промислової революції все більше людей переходило від сільської праці до роботи на заводах. Запізнення могло призвести до звільнення, а доступні та надійні механічні будильники з'явилися далеко не одразу. Тому послуги knocker-uppers були популярними серед робітників.

Працівники виконували й іншу несподівану функцію. Оскільки вони пересувалися вулицями в той час, коли більшість городян ще спали, деякі помічали пожежі та інші надзвичайні ситуації. Відомі випадки, коли такі нічні обхідники допомагали рятувати людей або повідомляли про загоряння.

Як зникла незвичайна професія

На початку XX століття механічні будильники стали доступнішими, і необхідність платити людині за ранкове пробудження поступово зникла. Проте окремі knocker-uppers продовжували працювати ще десятиліття.

Мері Сміт передала справу своїй дочці Моллі Мур, яка продовжувала будити жителів Лондона навіть під час Другої світової війни, зокрема в період німецьких повітряних нальотів.

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