Перев'яжіть яєчко заради сина: які дивні сексуальні поради давали за Тюдорів

Уявлення про секс 500 років тому суттєво відрізнялися від сучасних. За часів Тюдорів існували не лише суворі правила щодо "правильного" сексу, а й дивні поради, які нібито могли допомогти зачати дитину бажаної статі.

Генріх VIII та Анна Болейн на картині Деніела Макліза. Фото: Wikimedia Commons

Стрічка заради спадкоємця

Історикиня Рут Гудман розповідає, що у XVI столітті існувало уявлення про зв'язок між яєчками чоловіка та статтю майбутньої дитини. Вважалося, що права сторона тіла має більшу силу, тому праве яєчко нібито відповідало за народження хлопчика, а ліве — дівчинки.

Чоловікові, який хотів сина, могли радити перев'язати ліве яєчко стрічкою, щоб "потрібне насіння" рухалося у правильному напрямку. Звичайно, насправді цей ритуал не міг вплинути на стать дитини. Водночас Гудман зазначає, що подібного уявлення міг дотримуватися навіть Генріх VIII, для якого народження спадкоємця мало величезне значення.

Важливою була і поза

Тюдори вважали, що для успішного зачаття тіла чоловіка та жінки мають розташовуватися максимально рівно. Тому найбільш придатною вважалася місіонерська поза: припускали, що так насінню легше досягти потрібного місця.

Ще дивнішим було переконання, що жінка обов'язково має отримати задоволення. Згідно з тогочасними уявленнями, без цього зачаття нібито було неможливим. Таке хибне переконання мало і трагічні наслідки: вагітність після сексуального насильства могли помилково сприймати як доказ того, що жінка нібито отримувала задоволення.

Що вважалося привабливим

У Тюдорів були й власні уявлення про сексуальну привабливість. Розпущене жіноче волосся могло сприйматися як інтимний сигнал, адже у повсякденному житті його часто збирали або ховали. Чоловічі ноги також вважалися привабливими — обтислі панчохи підкреслювали форму литок.

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