Париж розкрив головну таємницю Юлія Цезаря: що знайшли під Нотр-Дамом

У центрі Парижа археологи зробили знахідку, здатну пролити світло однією із загадок древньої історії французької столиці. Під час розкопок біля собору Паризької Богоматері виявили кам'яну стіну з дерев'яними конструкціями, яка, ймовірно, могла бути частиною укріплень галльської Лютеції. Про це повідомило Міністерство культури Франції, пише Fox News.

Юлій Цезар. Фото: з відкритих джерел

Дослідження розпочалися у лютому перед запланованою реконструкцією території лікарні Готель-Дье. Фахівці розраховували знайти переважно сліди середньовічної забудови, проте виявили споруду, яка за своєю конструкцією відрізняється від пізніших будівель.

Стіна простяглася приблизно на 20 метрів. У кладці збереглися великі кам'яні блоки, а аналіз дерев'яних елементів вказав період між 200 роком до нашої ери і 10 роком до нашої ери. Поруч археологи знайшли обвуглене насіння та залишки дерев'яної будівлі, знищеної пожежею.

Саме сліди вогню посилили інтерес дослідників. У "Записках про Галльську війну" Юлій Цезар описував, як у 52 році до нашої ери плем'я паризій спалило власне укріплене поселення, щоб воно не дісталося римлянам. Вчені припускають, що знайдена стіна може бути пов'язана з цими подіями, проте наголошують: її призначення та точний вік ще належить встановити.

Міністр культури Франції Катрін Пегар назвала відкриття важливим вивчення галльської Лютеції. Досі відсутність переконливих археологічних доказів залишало простір для суперечок про розташування стародавнього поселення.

Зберегти стіну на початковому місці через реконструкцію не вдасться. Влада планує відтворити частину споруди з використанням оригінального каміння і, можливо, представити її в одному з музеїв Парижа. Додаткові розкопки повинні допомогти з'ясувати, що ховається за стіною і які сліди стародавнього міста збереглися під землею.

Якщо гіпотеза підтвердиться, знахідка стане важливою підказкою у пошуках Лютеції, яку описував Цезар. Поки що дослідникам доведеться перевірити, чи справді виявлена споруда пов'язана з галльським поселенням.

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