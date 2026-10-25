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Пам'ятаєте дискету та інтернет через телефон? 15 речей із 90-х, які сьогодні здаються старовиною

Відеокасети, пейджери та паперові атласи - технології й звички, без яких раніше важко було уявити повсякденне життя

25 жовтня 2026, 14:02
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Сергій Кречмаровський

Ще кілька десятиліть тому люди обходилися без смартфонів, онлайн-кінотеатрів і миттєвого доступу до інформації. Багато звичних речей із дитинства міленіалів сьогодні майже зникли або поступилися місцем цифровим аналогам. Згадуємо 15 предметів і технологій, які повертають у 90-ті.

Пам'ятаєте дискету та інтернет через телефон? 15 речей із 90-х, які сьогодні здаються старовиною

Відеомагнітофон і відеокасети - символи домашніх розваг 90-х років. Фото: Pixabay

  • Відеопрокати. Щоб подивитися фільм удома, доводилося йти до магазину й обирати касету на вихідні.

  • Відеомагнітофони. Улюблені фільми дивилися на відеокасетах, які потрібно було вставляти в пристрій.

  • Товсті телевізори. Громіздкі екрани займали багато місця й чимало важили.

  • Телепередачі за розкладом. Якщо ви пропускали улюблену програму, доводилося довго чекати на повторний показ.

  • Дискети. На них зберігали документи, переносили файли та записували комп'ютерні ігри.

  • Плеєри Walkman. Музику слухали на аудіокасетах, беручи плеєр із собою.

  • MP3-плеєри. Вони дозволяли носити із собою цифрову музичну колекцію.

  • Плівкові фотоапарати. Щоб побачити знімки, потрібно було віддати плівку на проявлення й зачекати.

  • Відеокамери. Сімейні свята та шкільні заходи записували на окремі пристрої.

  • Автовідповідачі. Вони зберігали голосові повідомлення, поки господарів не було вдома.

  • Пейджери. За їхньою допомогою отримували короткі повідомлення ще до поширення мобільних телефонів.

  • Домашні телефони та модемний інтернет. Підключення до мережі займало телефонну лінію, тому одночасно розмовляти по ній було неможливо.

  • Вуличні таксофони. Щоб зателефонувати з вулиці, були потрібні монети та найближчий телефонний апарат.

  • Паперові атласи та глобуси. Маршрути шукали на картах, а географію вивчали за допомогою глобуса.

  • Карткові каталоги бібліотек. Щоб знайти книжку, доводилося переглядати паперові картки замість пошуку в електронній базі.

Сьогодні багато з цих речей можна побачити хіба що у старих фільмах, музеях або колекціях любителів ретротехніки. Однак для покоління, яке виросло в 90-ті, вони залишаються частиною особистих спогадів про часи, коли технології працювали зовсім інакше.

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