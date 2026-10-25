Пам'ятаєте дискету та інтернет через телефон? 15 речей із 90-х, які сьогодні здаються старовиною

Ще кілька десятиліть тому люди обходилися без смартфонів, онлайн-кінотеатрів і миттєвого доступу до інформації. Багато звичних речей із дитинства міленіалів сьогодні майже зникли або поступилися місцем цифровим аналогам. Згадуємо 15 предметів і технологій, які повертають у 90-ті.

Відеомагнітофон і відеокасети - символи домашніх розваг 90-х років. Фото: Pixabay

Відеопрокати. Щоб подивитися фільм удома, доводилося йти до магазину й обирати касету на вихідні.

Відеомагнітофони. Улюблені фільми дивилися на відеокасетах, які потрібно було вставляти в пристрій.

Товсті телевізори. Громіздкі екрани займали багато місця й чимало важили.

Телепередачі за розкладом. Якщо ви пропускали улюблену програму, доводилося довго чекати на повторний показ.

Дискети. На них зберігали документи, переносили файли та записували комп'ютерні ігри.

Плеєри Walkman. Музику слухали на аудіокасетах, беручи плеєр із собою.

MP3-плеєри. Вони дозволяли носити із собою цифрову музичну колекцію.

Плівкові фотоапарати. Щоб побачити знімки, потрібно було віддати плівку на проявлення й зачекати.

Відеокамери. Сімейні свята та шкільні заходи записували на окремі пристрої.

Автовідповідачі. Вони зберігали голосові повідомлення, поки господарів не було вдома.

Пейджери. За їхньою допомогою отримували короткі повідомлення ще до поширення мобільних телефонів.

Домашні телефони та модемний інтернет. Підключення до мережі займало телефонну лінію, тому одночасно розмовляти по ній було неможливо.

Вуличні таксофони. Щоб зателефонувати з вулиці, були потрібні монети та найближчий телефонний апарат.

Паперові атласи та глобуси. Маршрути шукали на картах, а географію вивчали за допомогою глобуса.

Карткові каталоги бібліотек. Щоб знайти книжку, доводилося переглядати паперові картки замість пошуку в електронній базі.

Сьогодні багато з цих речей можна побачити хіба що у старих фільмах, музеях або колекціях любителів ретротехніки. Однак для покоління, яке виросло в 90-ті, вони залишаються частиною особистих спогадів про часи, коли технології працювали зовсім інакше.

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