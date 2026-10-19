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Палац Клеопатри затонув, але археологи знайшли там дещо неймовірне: до чого тут одне із семи чудес світу

Бронзова знахідка із зображенням Александрійського маяка допомогла дослідникам по-новому поглянути на історію стародавнього міста

19 жовтня 2026, 22:40
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Сергій Кречмаровський

Біля берегів Єгипту археологи виявили незвичайний артефакт, пов'язаний з одним із семи чудес стародавнього світу. Бронзову каблучку знайшли в затонулій царській гавані Александрії, на місці, де колись розташовувався палац, пов'язаний із Клеопатрою VII.

Палац Клеопатри затонув, але археологи знайшли там дещо неймовірне: до чого тут одне із семи чудес світу

Реконструкція легендарного Александрійського маяка, одного із семи чудес стародавнього світу. Фото: Wikimedia Commons

Знахідка на місці царського палацу

Про відкриття оголосив Європейський інститут підводної археології. Каблучку виявили на острові Антиродос, який був частиною стародавнього царського кварталу Александрії. Ця територія пов'язана з історією Клеопатри VII, Марка Антонія та Юлія Цезаря.

На поверхні бронзового виробу збереглося зображення Александрійського маяка. Це особливо важлива знахідка, адже дослідникам досі не був відомий жоден перстень-печатка із зображенням цієї споруди. У давнину такі прикраси використовували для відбитків на печатках.

Що відомо про легендарний маяк

Александрійський маяк збудували у III столітті до нашої ери. Він допомагав кораблям орієнтуватися біля узбережжя протягом багатьох століть, перш ніж землетруси поступово зруйнували споруду. Остаточно маяк зник приблизно у XIV столітті.

Точний вік каблучки поки не встановили. За словами дослідників, її зображення має схожість із символікою на деяких монетах II століття нашої ери. Тому артефакт може належати до елліністичного або римського періоду.

Чому відкриття важливе

На думку фахівців, знахідка свідчить про те, наскільки значущим маяк був для Александрії. Його зображення могло стати впізнаваним символом міста навіть через століття після спорудження. Дослідники також припускають, що палац міг використовуватися для адміністративних потреб, зокрема для управління роботою маяка.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що знайдено сенсаційне поховання родича Мідаса



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Джерело: https://www.foxnews.com/travel/sunken-royal-palace-cleopatra-link-yields-rare-find-tied-long-lost-wonder-ancient-world
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