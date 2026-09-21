Навіщо наречений переносить наречену через поріг: похмура таємниця старовинної весільної традиції

Наречений бере наречену на руки і переносить через поріг — сьогодні цей жест сприймається як романтична частина весілля. Але звичай має набагато похмурішу історичну версію. Її пов'язують зі Стародавнім Римом та переказом про викрадення сабінянок, яке античні автори використовували для пояснення деяких весільних ритуалів.

Наречений переносить наречену через поріг будинку. Фото: ШІ

Що розповідали давні римляни

Про це писав грецький історик Плутарх приблизно на початку ІІ століття нашої ери. У творі "Римські питання" він окремо розбирав, чому нареченій не дозволяли самостійно переступити поріг нового будинку, а переносили її через нього. Серед запропонованих пояснень був зв'язок із стародавнім звичаєм, який нібито нагадував про перших римських жінок, захоплених силою.

У "Життєписі Ромула" Плутарх пояснює традицію ще пряміше: наречену переносили через поріг на згадку про сабінських дівчат, яких, згідно з легендою, римляни відвели насильно. При цьому сам Плутарх наводить таку версію як пояснення звичаю, що вже існував, а не як доказ того, що саме так він виник.

Не лише викрадення

У традиції існували й інші пояснення. В італійському фольклорі перенесення через поріг пов'язують, наприклад, з уявленнями про домашніх богів: вважалося, що наречена могла спіткнутися на порозі і цим викликати їхнє невдоволення. Однак це фольклорне пояснення не можна видавати за встановлений історичний факт.

Важливо й інше: звичай переносити наречену через поріг існував у різних культурах, тому сучасна весільна традиція, мабуть, не має єдиного універсального походження. Навіть давні римляни вже намагалися пояснити зміст обряду, який існував до них.

Сьогодні початкові значення подібних ритуалів багато в чому забуті. Перенесення через поріг перетворилося на символ турботи нареченого про наречену та початку спільного життя. Але за цією романтичною сценою справді ховається давня історія, в якій весілля та перехід жінки до нового будинку пов'язувалися не лише з любов'ю, а й із силою, війною та викраденням.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо нареченому були потрібні дружки: похмура історія звичної весільної традиції