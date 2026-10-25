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366 золотих монет зникли без сліду: як жінка-піратка кинула виклик королю Англії

У 1531 році зникло золото, призначене для скарбниці Генріха VIII. Через кілька років Еліс Танкервіль опинилася в Лондонському Тауері, звідки спробувала втекти

25 жовтня 2026, 10:11
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Сергій Кречмаровський

У жовтні 1531 року до Лондона доправили 366 золотих монет, призначених для скарбниці короля Генріха VIII. Золото перевозили в залізній скрині, яку замкнули, прикріпили ланцюгом до підлоги корабля та охороняли. Проте, коли скриню відкрили, монет усередині не виявилося. Їхня загальна вартість за сучасними оцінками перевищувала 900 тисяч фунтів стерлінгів.

366 золотих монет зникли без сліду: як жінка-піратка кинула виклик королю Англії

Золоті монети на тлі історії про зникнення королівського золота. Фото: Pixabay / TyliJura

Підозрюваний у викраденні золота

Розслідування тривало близько двох років. Серед підозрюваних опинився Джон Вулф — дрібний злочинець і пірат, який перебував на борту судна в лондонських доках. У 1533 році його ув'язнили в Лондонському Тауері, але через нестачу доказів справу закрили, а чоловіка звільнили.

Під час ув'язнення Вулфа регулярно відвідувала його партнерка Еліс Танкервіль. Вона приносила йому їжу, одяг та інші речі, а також налагодила стосунки з охоронцями. Невдовзі після звільнення Вулф утік до Ірландії. Згодом з'явилися нові свідчення, які вказували на можливу причетність до зникнення золота його та Еліс.

Невдала втеча з Лондонського Тауера

У 1534 році Вулф, Танкервіль та їхні спільники пограбували й убили двох заможних іноземних купців на Темзі. Після цього Еліс і Джона знову ув'язнили в Тауері. Жінку тримали в холодній камері, прикувавши руки й ноги до стін.

У ніч на 23 березня 1534 року Еліс спробувала втекти за допомогою охоронця Вільяма Боудда. Використовуючи мотузки та підроблений ключ, вони вибралися з в'язниці й дісталися до берега. Однак дорогою до коней їх помітили нічні вартові. Утікачів упізнали та затримали.

Страта і таємниця зниклого скарбу

31 березня 1534 року Еліс Танкервіль і Джона Вулфа стратили, повісивши в ланцюгах біля Темзи під час відпливу. Боудда також засудили до смерті.

Однак у документах про суд і страту немає остаточного підтвердження, що Еліс і Джон викрали ті самі 366 золотих монет. Доля скарбу залишається невідомою. Не виключено, що золото встигли сховати або вивезти до Ірландії, але це лише припущення.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що під чеським містом лежить золотий скарб на мільярди: чому місцева влада виступила проти його видобутку



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