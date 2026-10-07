Король тікав від смерті, а скарб зник: коштовності шукають уже 800 років

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Сергій Кречмаровський
Історія Англії зберігає чимало загадок, але одна з них пов'язана з королівськими коштовностями, які зникли понад вісім століть тому. Йдеться про скарб Іоанна Безземельного — монарха, чиє правління стало одним із найбільш суперечливих у середньовічній історії країни.
Середньовічна мініатюра із зображенням короля Іоанна під час полювання - ілюстрація до історії про загадкове зникнення королівських коштовностей. Фото: British Library, XIV століття, Public Domain / Wikimedia Commons
У жовтні 1216 року король опинився в небезпечному становищі. Після військової кампанії він залишав Східну Англію та вирушив до замку в Ноттінгемширі. Дорога пролягала через територію, де припливи та відпливи могли перетворювати мілководдя на смертельну пастку.
Саме тут, за історичними свідченнями, королівський обоз зазнав лиха.
Іоанн Безземельний подорожував із великим обозом, у якому перевозили його особисті речі та цінності. Під час переходу через припливну місцевість частина людей і майна була втрачена. Серед зниклих речей могли бути й королівські коштовності.
Точні масштаби втрати залишаються предметом історичних дискусій. Однак сама історія стала легендарною: дорогоцінності, пов'язані з англійською короною, могли опинитися під водою і бути похованими під шарами мулу.
Для пошуків особливо важливим вважають район затоки Вош на східному узбережжі Англії. Це величезна територія з мінливими припливами, каналами та болотистими ділянками, що й сьогодні ускладнює пошук будь-яких стародавніх предметів.
Минуло близько 800 років, але легенда про загублені королівські коштовності не зникла. Потенційна цінність такого відкриття була б величезною не лише через дорогоцінні метали та каміння, а й через історичне значення артефактів.
Утім, говорити про конкретний склад скарбу або стверджувати, що всі королівські коштовності Іоанна Безземельного лежать на дні затоки, не можна. Історія обросла припущеннями, а частина деталей залишається непідтвердженою.
Саме тому загадка продовжує привертати увагу: можливо, десь у британських болотах досі прихований слід одного з найвідоміших середньовічних зникнень.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про вісім загадок, які століттями шукали на картах