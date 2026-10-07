Король тікав від смерті, а скарб зник: коштовності шукають уже 800 років

Історія Англії зберігає чимало загадок, але одна з них пов'язана з королівськими коштовностями, які зникли понад вісім століть тому. Йдеться про скарб Іоанна Безземельного — монарха, чиє правління стало одним із найбільш суперечливих у середньовічній історії країни.

Середньовічна мініатюра із зображенням короля Іоанна під час полювання - ілюстрація до історії про загадкове зникнення королівських коштовностей. Фото: British Library, XIV століття, Public Domain / Wikimedia Commons

У жовтні 1216 року король опинився в небезпечному становищі. Після військової кампанії він залишав Східну Англію та вирушив до замку в Ноттінгемширі. Дорога пролягала через територію, де припливи та відпливи могли перетворювати мілководдя на смертельну пастку.

Саме тут, за історичними свідченнями, королівський обоз зазнав лиха.

Загадкове зникнення

Іоанн Безземельний подорожував із великим обозом, у якому перевозили його особисті речі та цінності. Під час переходу через припливну місцевість частина людей і майна була втрачена. Серед зниклих речей могли бути й королівські коштовності.

Точні масштаби втрати залишаються предметом історичних дискусій. Однак сама історія стала легендарною: дорогоцінності, пов'язані з англійською короною, могли опинитися під водою і бути похованими під шарами мулу.

Для пошуків особливо важливим вважають район затоки Вош на східному узбережжі Англії. Це величезна територія з мінливими припливами, каналами та болотистими ділянками, що й сьогодні ускладнює пошук будь-яких стародавніх предметів.

Чи можна знайти скарб?

Минуло близько 800 років, але легенда про загублені королівські коштовності не зникла. Потенційна цінність такого відкриття була б величезною не лише через дорогоцінні метали та каміння, а й через історичне значення артефактів.

Утім, говорити про конкретний склад скарбу або стверджувати, що всі королівські коштовності Іоанна Безземельного лежать на дні затоки, не можна. Історія обросла припущеннями, а частина деталей залишається непідтвердженою.

Саме тому загадка продовжує привертати увагу: можливо, десь у британських болотах досі прихований слід одного з найвідоміших середньовічних зникнень.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про вісім загадок, які століттями шукали на картах