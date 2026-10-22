Король мирив придворних через два тістечка: які дивні сварки спалахували в Середньовіччі

Середньовіччя асоціюється з війнами, епідеміями та боротьбою за владу. Проте історичні хроніки зберегли й інші епізоди — сварки через дрібниці, сімейні конфлікти та курйозні ситуації, у яких легко впізнати сучасних людей. Іноді навіть королям доводилося розбиратися з проблемами, що виникали через звичайні образи.

Дрібні образи могли ставати причиною гучних сварок. Фото: Pixabay / ridvan-selli

Сварка через два тістечка

У XII столітті англійський письменник Волтер Мап зібрав історії про життя придворних. В одній із них ішлося про конфлікт при дворі короля Генріха II. Королівський управитель Терстан попросив Адама з Ярмута, який займався засвідченням документів, безкоштовно поставити печатку на одному з них. Однак той відмовився допомогти.

Причина виявилася несподіваною: раніше Терстан пригощав гостей, але не дозволив Адаму взяти два тістечка. Ображений придворний не забув цього випадку, і давня суперечка почала заважати службовим справам. Генріху II довелося особисто втрутитися. Він наказав Адаму засвідчити документ, а Терстан мав стати перед ним навколішки й запропонувати ті самі два тістечка.

Брати, які не поділили спокій

Не обходилися без сварок і в королівській родині. Чернець Ордерік Віталій описував конфлікт між синами Вільгельма Завойовника. Молодші брати, Вільгельм Рудий і Генріх, ревнували старшого Роберта, якому належало успадкувати володіння батька.

Одного разу вони грали в кості, шуміли й виливали воду з галереї просто на Роберта та його супутників. Ображені чоловіки вимагали помсти, після чого брати почали кричати й битися. Вільгельму Завойовнику довелося особисто припиняти конфлікт. Згодом суперництво між братами переросло в серйозну боротьбу за владу.

Незручна пригода перед королем

Ще одну історію Волтер Мап пов'язував із Генріхом II. Під час урочистого виїзду короля монах намагався швидко звільнити дорогу, перечепився об камінь і впав просто перед королівським конем. Вітер підняв його одяг, оголивши тіло перед монархом та іншими поважними супутниками.

Такі епізоди нагадують, що за століттями історії стояли звичайні людські емоції. Придворні ображалися через частування, брати сварилися, а випадкові незручності ставали приводом для сорому. Навіть королівський статус не захищав від дріб'язкових конфліктів і курйозів.

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