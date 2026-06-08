Земля у полоні страшної магнітної бурі: чи варто чекати на покращення ситуації

На початку нового тижня жителі Землі відчують вплив потужного геомагнітного шторму. У понеділок, 9 червня, фахівці прогнозують підвищену магнітну активність, яка може позначитися не лише на роботі технічних систем, а й на самопочутті метеозалежних людей.

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За даними моніторингу космічної погоди, показник К-індексу досяг рівня 6,7 бала. Такий результат відповідає магнітній бурі класу G3, що вважається сильною. У періоди подібних геомагнітних збурень деякі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, дратівливість, перепади артеріального тиску та порушення сну.

Синоптики космічної погоди зазначають, що вже наступного дня інтенсивність бурі почне поступово знижуватися. Очікується, що 10 червня К-індекс становитиме близько 5,7 бала. Незважаючи на послаблення, геомагнітний фон залишатиметься підвищеним і все ще перебуватиме у червоній зоні активності.

Більш відчутне покращення прогнозують на 11 червня. Тоді рівень геомагнітних коливань може знизитися до 3,7 бала, що відповідає зеленому рівню та свідчить про повернення магнітного поля Землі до відносно спокійного стану.

Причиною нинішнього шторму стала підвищена активність на Сонці. Протягом останньої доби астрономи зафіксували п’ять сонячних спалахів класу С, а також один потужніший спалах класу М1,8. Експерти оцінюють поточний рівень сонячної активності як помірний, хоча ризик нових викидів енергії залишається.

За попередніми оцінками, ймовірність виникнення потужного геомагнітного шторму найближчим часом сягає 50%. Також існує понад 50% шансів появи нових сонячних спалахів класу М. На поверхні Сонця наразі спостерігається 59 активних плям, які можуть стати джерелом додаткових спалахів.

Фахівці нагадують, що сильні магнітні бурі здатні впливати на роботу радіозв’язку, навігаційних систем, енергомереж та супутникових технологій. Крім того, геомагнітні збурення можуть змінювати поведінку деяких видів птахів і тварин, які орієнтуються за магнітним полем планети.

Портал "Коментарі" вже писав, що Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6–7 червня 2026 року.