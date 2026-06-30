Земля опиниться під впливом страшної бурі рівня G2: до чого терміново готуватися

Із 30 червня на Землі триває новий період підвищеної геомагнітної активності. За даними Британської геологічної служби, магнітна буря найближчими днями не лише збережеться, а й місцями посилюватиметься до рівня G2, що відповідає помірним геомагнітним збуренням.

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Фахівці зазначають, що після відносно спокійних вихідних, коли швидкість сонячного вітру поступово нормалізувалася, вже 29 червня розпочалася нова хвиля магнітної активності. Причиною став потужний викид корональної маси на Сонці, який було зафіксовано наприкінці 26 червня. Саме його вплив досягне Землі 30 червня, що сприятиме подальшому посиленню геомагнітних коливань.

За прогнозами, протягом 30 червня, а також 1 і 2 липня рівень магнітної бурі періодично сягатиме категорії G2. Такі геомагнітні збурення можуть впливати як на роботу технічних систем, так і на самопочуття людей.

Під час магнітних бур можливі короткочасні перебої у роботі супутникового зв'язку, навігаційних систем, радіокомунікацій та окремих елементів енергетичної інфраструктури. Крім того, метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, підвищену втому, сонливість, дратівливість, коливання артеріального тиску або загальне погіршення самопочуття. Особливу увагу до свого стану медики радять приділити людям із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб зменшити можливий вплив геомагнітної активності, фахівці рекомендують висипатися, підтримувати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень, обмежити вживання кави та алкоголю, а також більше часу проводити на свіжому повітрі. Дотримання цих простих рекомендацій допоможе легше пережити період підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднили прогноз сонячної активності та магнітних бур на період із 29 червня до 1 липня 2026 року. За попередніми оцінками, найбільш неспокійним днем стане 30 червня.