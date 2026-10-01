Земля кілька днів захлинатиметься від страшного спалаху на Сонці: названо небезпечні дні у жовтні

На початку жовтня геомагнітна обстановка на Землі може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня. Очікується, що хмара плазми рухатиметься у напрямку нашої планети та може вплинути на магнітосферу Землі.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

За прогнозом Британської геологічної служби, основний вплив викиду можливий 1–2 жовтня. У цей період геомагнітна активність може зрости до підвищеного рівня. Найбільш помітні зміни очікуються 2 жовтня, коли прогнозуються окремі періоди магнітної бурі категорії G1.

1 жовтня геомагнітна ситуація може стати більш активною через наближення сонячної плазми. Водночас прогноз не передбачає повноцінної магнітної бурі — очікується лише підвищення активності.

2 жовтня може стати найбільш неспокійним днем. За прогнозом фахівців, саме тоді можливі окремі інтервали слабкої магнітної бурі рівня G1. Такий рівень вважається найнижчою категорією за п’ятиступеневою шкалою геомагнітних бур.

3 жовтня вплив сонячного викиду має поступово послаблюватися. Водночас геомагнітна активність ще може залишатися дещо вищою за звичайну.

Ситуація на Сонці також залишатиметься динамічною. 30 вересня там зафіксували спалах класу C9, який супроводжувався ще одним викидом корональної маси. За попередньою оцінкою, ця плазмова хмара, ймовірно, пройде перед орбітою Землі та не матиме істотного впливу на нашу планету.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом останніх кількох днів геомагнітна активність залишалася відносно спокійною, однак на початку жовтня ситуація може змінитися. Фахівці прогнозують нове збурення магнітного поля Землі, яке попередньо класифікують як магнітну бурю рівня G1.