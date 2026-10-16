Такого потужного викиду на Сонці ще не було: експерти приголомшили заявою про мегашторм на вихідні

У п’ятницю, 16 жовтня, геомагнітна обстановка на Землі залишається стабільною, а магнітні бурі наразі не спостерігаються. Згідно з прогнозом фахівців Британської геологічної служби, відносно спокійні умови збережуться протягом найближчих днів. Водночас вплив високошвидкісних потоків сонячного вітру поступово слабшатиме 16 та 17 жовтня.

Фото: з відкритих джерел

Науковці зазначають, що повністю виключати короткочасні геомагнітні коливання не варто. Сонячна активність може змінюватися, спричиняючи збурення магнітного поля нашої планети. Тому навіть за сприятливого загального прогнозу ситуація потребує подальшого спостереження.

За інформацією Британської геологічної служби, найближчим часом значних геомагнітних штормів не очікується. Проте можливі нетривалі періоди підвищеної активності, які залежатимуть від процесів на Сонці та особливостей сонячного вітру.

14 жовтня дослідники зареєстрували викид великого сонячного волокна та корональної маси. Подібні явища за певних умов здатні спричиняти посилення геомагнітних збурень, коли викинута речовина досягає навколоземного простору.

Однак, за попередніми оцінками фахівців, цього разу викид не спрямований безпосередньо до Землі. Саме тому суттєвого посилення геомагнітної активності 16 та 17 жовтня не прогнозують.

Попри відносно спокійну ситуацію, вчені продовжують досліджувати вплив потужних сонячних бур на нашу планету. Зокрема, аналіз понад мільйона вимірювань NASA показав, що електричні струми у верхніх шарах атмосфери посилюються разом із сонячним вітром.

Такі процеси можуть впливати на магнітосферу Землі та створювати додаткові ризики для технологічної інфраструктури. Йдеться про явища, які потребують подальшого вивчення, особливо під час сильних геомагнітних штормів.

Портал "Коментарі" вже писав, що американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA опублікував оновлений прогноз геомагнітної активності на найближчі три дні. Згідно з попередніми розрахунками фахівців, 15 жовтня магнітних бур рівня G1 або вище не очікується. Водночас протягом доби можливі коливання магнітного поля Землі, інтенсивність яких змінюватиметься залежно від часу.