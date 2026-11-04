Сонячний викид спричинить хаос на Землі: вчені зробили термінову заяву про магнітну бурю

На початку листопада Землю накрила магнітна буря, однак зараз геомагнітна ситуація стабілізувалася. Найближчими днями суттєвих збурень магнітного поля планети не прогнозують. Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Фото: з відкритих джерел

За даними фахівців, протягом останніх кількох днів геомагнітна активність залишалася низькою. Така ситуація збережеться і надалі. Зокрема, 4 листопада, а також 5 та 6 листопада потужних магнітних бур не очікується.

Водночас учені не виключають окремих короткочасних періодів підвищеної активності. Проте вони не повинні мати істотного впливу на геомагнітну обстановку Землі. Отже, найближчі дні обіцяють бути відносно спокійними як для людей, чутливих до змін погоди, так і для роботи технічних систем.

Окрему увагу науковці звертають на подію, яка сталася на Сонці 1 листопада. Тоді відбувся корональний викид маси — потужний викид плазми та магнітного поля у космічний простір. За попередніми оцінками, основний потік сонячної речовини пройде повз Землю. Однак існує ймовірність, що його крайова частина все ж зачепить нашу планету ближче до 6 листопада.

Якщо це станеться, можливе незначне посилення геомагнітної активності. Водночас наразі підстав очікувати сильної магнітної бурі немає.

Раніше науковці повідомили про незвичайні наслідки потужної магнітної бурі, яка сталася у травні 2024 року. Тоді високоенергетичні електрони змогли проникнути через межу радіаційних поясів Землі, яку раніше вважали захисним бар'єром.

Портал "Коментарі" вже писав, що у вівторок, 3 листопада, сильних геомагнітних збурень не очікується. Магнітосфера Землі протягом доби залишатиметься спокійною, а показники активності Сонця не досягнуть рівня навіть слабкої магнітної бурі. Найвищі значення прогнозують у ранкові години, після чого індекс Kp поступово знижуватиметься.