Сонце знову здригнеться від потужного спалаху: названо точні терміни небезпечної бурі

У п’ятницю, 2 жовтня 2026 року, на Землі очікується підвищення геомагнітної активності. Вона може посилитися до рівня слабкої магнітної бурі G1. Найбільше збурення прогнозують у вечірні години — орієнтовно з 18:00 до 21:00 за київським часом. Ймовірною причиною може бути корональний викид маси, який стався на Сонці наприкінці вересня.

Фото: з відкритих джерел

Протягом п’ятниці геомагнітна активність поступово зростатиме. У першій половині дня значних збурень не очікується. Найвищих показників геомагнітне поле може досягти ввечері — прогнозований індекс Kp становитиме близько 4,67.

Це значення близьке до межі, з якої починається слабка магнітна буря рівня G1 — Kp 5. Водночас фактична сила збурень залежатиме від характеристик сонячного вітру, тому прогноз може коригуватися.

За попередніми даними, на початку доби індекс Kp мав становити близько 2,33, а вранці — зрости до 2,67. У другій половині дня очікується подальше посилення активності, а ввечері показник може наблизитися до позначки у п’ять балів.

Очікувані геомагнітні збурення можуть бути пов’язані із сонячною активністю, яка спостерігалася 28 вересня. Тоді на Сонці відбулося виверження філамента, після якого стався корональний викид маси. Викинута плазма може дістатися Землі та вплинути на її магнітне поле.

Магнітні бурі виникають через взаємодію потоків сонячного вітру та їхнього магнітного поля з магнітосферою Землі. Для визначення рівня геомагнітної активності застосовують планетарний індекс Kp, який має значення від 0 до 9.

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку жовтня геомагнітна обстановка на Землі може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня. Очікується, що хмара плазми рухатиметься у напрямку нашої планети та може вплинути на магнітосферу Землі.