Сонце знову готує вкрай неприємний сюрприз: озвучено попередження про потужну магнітну бурю

У вівторок, 6 жовтня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься нестабільною. За прогнозом NOAA, протягом доби індекс Kp не перевищить позначки 4, однак на початку дня очікуються найпомітніші коливання магнітного поля планети.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у проміжку від 03:00 до 06:00 за київським часом Kp може досягнути 4. У наступні години активність поступово знижуватиметься: до 3,67, а потім до 3. У денний час прогнозуються значення переважно на рівні 2–2,33, а ближче до завершення доби показник може піднятися приблизно до 2,67.

Водночас Британська геологічна служба допускає, що окремі короткочасні періоди активності можуть бути сильнішими. У її прогнозі на 5–6 жовтня максимальний рівень оцінюється як слабка геомагнітна буря класу G1. При цьому загальна ситуація протягом цього періоду залишається переважно спокійною.

Причиною підвищеної активності став збурений сонячний вітер. Як пояснили у BGS, близько 30 годин на Землю впливав високошвидкісний потік, пов'язаний із корональною дірою. Надалі його вплив має слабшати, однак можливість окремих періодів підвищеної активності ще зберігатиметься.

У NOAA прогнозують, що 7 та 8 жовтня геомагнітна ситуація стане спокійнішою. Максимальний Kp у ці дні очікується на рівні близько 2,7.

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Серед можливих скарг — втома, головний біль, мігрень або відчуття прискореного серцебиття. Водночас реакція організму на такі явища може відрізнятися.

У такі дні варто подбати про достатній сон, не перевантажувати себе фізично та емоційно і підтримувати звичний режим відпочинку. Якщо виникають виражені або незвичні симптоми, не варто автоматично пов'язувати їх із магнітною активністю — краще звернутися до лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що магнітна буря затримається майже на тиждень: Землю накрив небезпечний шторм G1