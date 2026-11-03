Сонце вкотре готує мегапотужний удар по Землі: названо точну дату небезпечного шторму

У вівторок, 3 листопада, сильних геомагнітних збурень не очікується. Магнітосфера Землі протягом доби залишатиметься спокійною, а показники активності Сонця не досягнуть рівня навіть слабкої магнітної бурі. Найвищі значення прогнозують у ранкові години, після чого індекс Kp поступово знижуватиметься.

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Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), 3 листопада 2026 року геомагнітна обстановка буде стабільною. Індекс Kp, за допомогою якого оцінюють збурення магнітного поля Землі, залишатиметься в межах низьких значень. Тож підстав очікувати магнітну бурю категорії G1 або сильніші шторми наразі немає.

Найбільш помітне підвищення геомагнітної активності можливе вранці, приблизно з 05:00 до 08:00 за київським часом. У цей проміжок індекс Kp може сягнути 2 балів. Це відповідає спокійному стану магнітосфери й не свідчить про початок бурі.

Надалі показники знижуватимуться. Найменші значення прогнозують у другій половині дня — з 14:00 до 20:00 індекс може опуститися до 0,67 бала. Увечері активність дещо зросте, однак залишиться невисокою.

Для оцінювання стану магнітосфери вчені використовують планетарний індекс Kp. Він має шкалу від 0 до 9: що вищий показник, то сильнішими є геомагнітні збурення.

За класифікацією NOAA, магнітна буря починається з позначки Kp 5. Це відповідає слабкому шторму категорії G1. Показник 6 означає бурю G2, а сильніші явища належать до категорій G3, G4 та G5.

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 2 листопада, суттєвого посилення геомагнітної активності не прогнозують. За попередніми оцінками, К-індекс становитиме близько 2,7, що відповідає зеленому рівню. Це означає, що протягом доби магнітосфера Землі має залишатися відносно спокійною.