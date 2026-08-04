Сонце не на жарт насторожило дивними спалахами: експерти терміново попередили про нову бурю

У вівторок, 4 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують, однак астрономи продовжують стежити за активністю Сонця через можливість виникнення спалахів класу М. Хоча наразі сонячна активність залишається низькою, повністю виключати її посилення фахівці не радять.

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом метеорологів, геомагнітне поле Землі протягом дня коливатиметься від спокійного до помірно активного рівня. Магнітосфера залишатиметься дещо збудженою, однак підстав очікувати сильні геомагнітні бурі наразі немає.

Спостереження за останню добу також свідчать про відносно спокійну ситуацію на Сонці. Дослідники зафіксували лише один сонячний спалах класу С, який належить до категорії слабких і не становить небезпеки для Землі. Водночас імовірність появи спалахів класу М зберігається, хоча їхній ризик оцінюється як невисокий.

За попередніми прогнозами, до 7 серпня потужних магнітних бур не очікується. Якщо сонячна активність не зростатиме, геомагнітна обстановка залишатиметься стабільною.

Попри це лікарі нагадують, що навіть незначні коливання геомагнітного поля можуть впливати на людей із підвищеною метеочутливістю. Деякі можуть скаржитися на головний біль, втому, сонливість, перепади артеріального тиску або погіршення загального самопочуття. Особливо уважними до свого здоров'я рекомендують бути людям із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами.

Щоб легше перенести можливі зміни геомагнітної обстановки, фахівці радять дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води, уникати надмірних фізичних навантажень, обмежити вживання алкоголю та кофеїну, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Раніше "Коментарі" вже писали, що у понеділок, 3 серпня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. За даними сервісу Meteoagent, геомагнітна активність досягла К-індексу 5,1, що відповідає рівню G1 та може впливати на самопочуття метеочутливих людей.