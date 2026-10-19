Сонце не може оговтатися від мегапотужного шторму: озвучено тривожний прогноз магнітної бурі

Після короткої перерви геомагнітна активність знову може посилитися. На 20–21 жовтня прогнозують магнітну бурю слабкого рівня G1. За попередніми оцінками, шторм буде нетривалим, а вже 22 жовтня ситуація має стабілізуватися. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Фото: з відкритих джерел

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії сонячної активності з магнітним полем Землі. Їхню інтенсивність оцінюють за спеціальною шкалою від G1 до G5, де G1 відповідає слабкому геомагнітному шторму.

За даними сервісу Meteoagent, 19 жовтня К-індекс прогнозується на рівні 4,7, що відповідає підвищеній геомагнітній активності. На 20 жовтня очікується подібний показник, а 21 жовтня він може знизитися до 3,7 — зеленого рівня.

Також повідомляється про сонячний спалах класу M1, який у наведених даних позначений як подія червоного рівня. Водночас інтенсивність сонячного спалаху та сила геомагнітної бурі — різні показники, тому їх не варто ототожнювати.

Деякі люди в періоди геомагнітних збурень скаржаться на головний біль, втому, запаморочення, сонливість або порушення сну. Однак наукові дані щодо прямого впливу слабких магнітних бур на самопочуття людей залишаються неоднозначними. Не варто автоматично пов’язувати будь-яке погіршення стану зі змінами космічної погоди.

У дні підвищеної геомагнітної активності варто дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, регулярно провітрювати приміщення та не перевантажувати себе. Людям із хронічними захворюваннями важливо продовжувати призначене лікування й контролювати показники здоров’я відповідно до рекомендацій лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA опублікував оновлений прогноз геомагнітної активності на найближчі три дні. Згідно з попередніми розрахунками фахівців, 15 жовтня магнітних бур рівня G1 або вище не очікується. Водночас протягом доби можливі коливання магнітного поля Землі, інтенсивність яких змінюватиметься залежно від часу.