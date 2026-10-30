Сонце готує небезпечний удар: експерти попередили про нову магнітну бурю 5-бального рівня

30 жовтня геомагнітна активність почне зростати, а вже наступної доби Землю накриє магнітна буря рівня G1. За прогнозом Британської геологічної служби, геомагнітні збурення можуть тимчасово посилитися до рівня G2.

Фото: з відкритих джерел

Очікується, що шторм не буде тривалим. Попередньо, вже 1 листопада магнітна буря завершиться, однак геомагнітна обстановка ще певний час залишатиметься нестабільною.

За даними сервісу Meteoagent, наразі К-індекс становить 2,1. Сонячний спалах оцінюється на рівні B2, а показники резонансу Шумана, який пов'язують із коливаннями електромагнітного фону Землі, перебувають у зеленій зоні.

Водночас прогноз свідчить, що 31 жовтня К-індекс може зрости до 5 балів. Це відповідає сильній геомагнітній активності та червоному рівню за шкалою Meteoagent. На 1 листопада очікується його зниження приблизно до 4,7 бала — показника жовтого рівня.

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди скаржаться на погіршення самопочуття. Серед симптомів, які вони пов'язують із магнітними бурями, називають головний біль, запаморочення, нудоту, слабкість, сонливість, біль у спині та суглобах, дискомфорт у ділянці серця, коливання артеріального тиску й загострення хронічних захворювань.

Людям із хронічними хворобами варто дотримуватися призначеного лікування та стежити за своїм станом. Водночас наукові докази прямого впливу магнітних бур на самопочуття людей залишаються обмеженими.

Портал "Коментарі" вже писав, що у четвер, 29 жовтня, суттєвих геомагнітних збурень не очікується. За попередніми прогнозами, магнітосфера Землі залишатиметься відносно спокійною, однак наприкінці тижня активність може зрости.