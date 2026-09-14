На Сонці відбулося дещо вкрай небезпечне: названо дати нового потужного мегашторму

Новий робочий тиждень розпочнеться зі спокійної геомагнітної ситуації, однак уже за кілька днів активність Сонця може відчутно посилитися. За прогнозом сервісу Meteoagent, найближчим часом серйозних магнітних бур не очікується, проте період затишшя буде нетривалим.

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У понеділок, 14 вересня, Кп-індекс прогнозується в межах 3,7–4. Такі показники свідчать про підвищену геомагнітну активність, але ще не відповідають рівню магнітної бурі. Зазвичай про її початок говорять, коли значення Кп-індексу досягає позначки 5 і вище. У вівторок, 15 вересня, суттєвого погіршення космічної погоди також не прогнозують.

Ситуація може змінитися вже в середу, 16 вересня. За попередніми розрахунками, Кп-індекс наблизиться до 5, тому існує ймовірність слабкої магнітної бурі. Водночас прогнози сонячної активності можуть коригуватися, тому актуальні показники варто перевіряти ближче до дати.

Тим часом науковці продовжують досліджувати минуле Сонця. Астроном Мутлу Йилдиз з Університету Еге в Туреччині висунув гіпотезу, що мільярди років тому молода зірка могла поглинути велику планету. Її маса, за розрахунками дослідника, могла у 5–10 разів перевищувати масу Землі.

Учений змоделював різні варіанти ранньої еволюції Сонця і встановив, що сценарій із поглинанням великого небесного тіла може пояснити деякі особливості його сучасної будови. Йдеться, зокрема, про характеристики зовнішніх шарів зірки та порівняно низький вміст літію на її поверхні.

За припущенням дослідника, зникла планета могла залишити всередині Сонця своєрідний хімічний слід. У майбутньому нові методи спостереження можуть допомогти перевірити цю гіпотезу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після періоду підвищеної геомагнітної активності 11 вересня ситуація має поступово стабілізуватися. Водночас повністю спокійного дня науковці не обіцяють: протягом доби можливі окремі збурення, а за одним із прогнозів активність ненадовго здатна досягти рівня слабкої магнітної бурі G1.