На початку тижня Сонце готує надпотужний удар: експерти насторожили заявою про особливу загрозу

У понеділок, 2 листопада, суттєвого посилення геомагнітної активності не прогнозують. За попередніми оцінками, К-індекс становитиме близько 2,7, що відповідає зеленому рівню. Це означає, що протягом доби магнітосфера Землі має залишатися відносно спокійною. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

Фото: з відкритих джерел

У нічні години геомагнітний показник коливатиметься в межах 2,67–3,00. Вранці він може утримуватися на позначці 3,00, а ближче до середини дня знизитися до 2,67. Надалі активність поступово слабшатиме

У другій половині понеділка очікується спокійніша геомагнітна обстановка. Увечері К-індекс може опуститися до 1,67. Наприкінці доби прогнозується незначне підвищення — приблизно до 2,00.

За даними NOAA, наразі не очікується істотних змін сонячного вітру, які могли б призвести до сильних геомагнітних збурень. Таким чином, після дещо активнішого періоду 1 листопада магнітосфера Землі має поступово заспокоїтися.

Водночас варто враховувати, що прогнози космічної погоди не є остаточними. Фахівці регулярно уточнюють дані про сонячну активність, зокрема оновлюють прогнози приблизно кожні три години. Тому показники можуть змінюватися залежно від нових спостережень.

Деякі люди пов’язують періоди геомагнітної активності з погіршенням самопочуття. Серед можливих скарг називають порушення сну, втому, дратівливість, підвищену тривожність і труднощі з концентрацією уваги.

Також у переліках можливих реакцій організму згадують зміни серцевого ритму та показників згортання крові, зокрема концентрації тромбоцитів і фібриногену. Однак переконливих доказів того, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють такі зміни або підвищують ризик тромбозу, недостатньо.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що 30 жовтня геомагнітна активність почне зростати, а вже наступної доби Землю накриє магнітна буря рівня G1. За прогнозом Британської геологічної служби, геомагнітні збурення можуть тимчасово посилитися до рівня G2.