Головна Новини Суспільство Екологія Магнітний шторм 12 травня: експерти термиіново застерегли метеозалежних
Магнітний шторм 12 травня: експерти термиіново застерегли метеозалежних

У вівторок, 12 травня, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7, що за міжнародною шкалою відповідає "зеленому" рівню

12 травня 2026, 09:10
Клименко Елена

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди оновили прогноз геомагнітної активності на найближчі дні. За попередніми оцінками, суттєвих магнітних бур найближчим часом не передбачається, а ситуація на Сонці залишатиметься відносно стабільною.

Фото: з відкритих джерел

У вівторок, 12 травня, рівень сонячної активності становитиме К-індекс 2,7. Такий показник належить до "зеленого" рівня за міжнародною класифікацією та не несе серйозної загрози для людей, систем зв’язку чи електронного обладнання.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних сонячних спалахів і викидів плазми у космічний простір. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітним полем планети, викликаючи геомагнітні коливання різної сили. Саме ці процеси можуть впливати як на технічні системи, так і на самопочуття людей.

Рівень геомагнітної активності визначають за шкалою К-індексу від 0 до 9. Якщо показник перевищує 5, буря вважається сильною та отримує "червоний" рівень небезпеки. У такі періоди можливі збої у роботі супутникових систем, GPS-навігації, радіозв’язку та мобільних мереж.

Навіть слабкі магнітні коливання інколи позначаються на здоров’ї метеозалежних людей. Найчастіше люди відчувають головний біль, сонливість, втому, дратівливість або перепади настрою. Особливу увагу до свого стану лікарі радять приділяти людям із серцево-судинними захворюваннями та проблемами з артеріальним тиском. 

Медики наголошують, що універсальних ліків від впливу магнітних бур немає. Для підтримання нормального самопочуття рекомендують висипатися, уникати перевтоми та стресових ситуацій, підтримувати водний баланс і більше часу проводити на свіжому повітрі. У разі погіршення стану слід користуватися препаратами, які були призначені лікарем раніше. 

"Коментарі" вже писали, що Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив оновлений прогноз щодо сонячної та геомагнітної активності на період 11–13 травня 2026 року.



