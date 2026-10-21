Магнітна буря 21 жовтня: якою буде геомагнітна активність і чого очікувати

Згідно з прогнозом американського Центру прогнозування космічної погоди NOAA, 21 жовтня індекс геомагнітної активності Kp може піднятися до 4,67. Таке значення свідчить про підвищену активність і можливість слабкої геомагнітної бурі рівня G1.

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Найбільше зростання показників можливе в ранкові години. Надалі геомагнітна активність, імовірно, поступово знижуватиметься. Водночас увечері не виключене повторне посилення коливань магнітного поля, хоча очікувані показники можуть бути нижчими, ніж у першій половині дня.

Варто враховувати, що індекс Kp використовується для оцінювання інтенсивності геомагнітних збурень. Його значення визначають для трьохгодинних інтервалів, тому активність протягом доби може відрізнятися. Навіть якщо прогноз передбачає певний рівень збурень, фактична ситуація залежить від умов у навколоземному просторі.

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії магнітного поля Землі з потоками заряджених частинок, які надходять від Сонця. Коли сонячний вітер посилюється або змінює свої характеристики, це може спричиняти додаткові збурення магнітосфери. Саме тому прогнози геомагнітної активності регулярно оновлюють після отримання нових даних.

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди повідомляють про головний біль, втому, сонливість, дратівливість або погіршення сну. Водночас наукові дані не дають підстав стверджувати, що такі симптоми обов’язково виникають через магнітні бурі. На самопочуття можуть впливати й інші чинники — стрес, перевтома, недостатній сон, зневоднення та зміни артеріального тиску.

Тому не варто пояснювати будь-яке нездужання виключно геомагнітною активністю. Якщо 21 жовтня ви відчуватимете втому або матимете головний біль, зверніть увагу на режим сну, достатнє споживання води та загальне навантаження протягом дня. За можливості уникайте перевтоми й залишайте час для відпочинку.

Портал "Коментарі" вже писав про спокійну геомагнітну ситуацію на Сонці.