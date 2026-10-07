До Землі наближається потужний триденний шторм: названо дати небезпечного удару Сонця

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8–10 жовтня 2026 року. За даними фахівців, найближчими днями ситуація на Сонці буде змінюватися досить помітно.

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Інтенсивність геомагнітних коливань визначають за К-індексом, який може коливатися від 2 до 9. Чим вищим є цей показник, тим сильнішою вважається магнітна буря та тим відчутнішими можуть бути її наслідки для технічних систем і метеозалежних людей.

У четвер, 8 жовтня, особливих причин для занепокоєння не прогнозують. Сонячна активність буде низькою, а геомагнітне поле — переважно спокійним. Значних магнітних коливань чи бур цього дня очікувати не варто.

Ситуація зміниться вже наступного дня. У п’ятницю, 9 жовтня, передбачається суттєве посилення сонячної активності. За прогнозом, К-індекс може досягти 5–6, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. У цей період метеозалежним людям радять уважніше стежити за самопочуттям і, за можливості, не перевантажувати організм.

Підвищена активність збережеться і в суботу, 10 жовтня. Геомагнітна ситуація може залишатися нестабільною, а магнітні коливання — тривати. Водночас надалі очікується поступове послаблення сонячної активності, тому до початку наступного тижня геомагнітний фон, ймовірно, стане спокійнішим.

Водночас фахівці наголошують, що прогноз космічної погоди не є остаточним. Дані регулярно оновлюються приблизно кожні три години, через що показники можуть змінюватися. Найбільш точними вважаються прогнози на найближчу добу, тоді як оцінки на кілька днів уперед мають орієнтовний характер.

Портал "Коментарі" вже писав, що у п’ятницю, 2 жовтня 2026 року, на Землі очікується підвищення геомагнітної активності. Вона може посилитися до рівня слабкої магнітної бурі G1.