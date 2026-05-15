Головна Новини Суспільство Екологія Чи будуть магнітні бурі на вихідних: озвучено настроржуючий прогноз активності Сонця
Чи будуть магнітні бурі на вихідних: озвучено настроржуючий прогноз активності Сонця

Впродовж вихідних прогнозується підвищена сонячна активність

15 травня 2026, 15:55
Клименко Елена

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16–17 травня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Фахівці зазначають, що рівень геомагнітних збурень оцінюється за К-індексом у діапазоні від 2 до 9, де вищі значення вказують на сильніші бурі та потенційно помітніші наслідки як для технічних систем, так і для самопочуття людей.

У вихідні, 16 та 17 травня, очікується підвищена сонячна активність. За розрахунками, вона може спричинити магнітні бурі рівня К-індексу 5, що відповідає червоному рівню небезпеки. Такі показники свідчать про суттєві коливання магнітного поля Землі, які часто відчувають метеочутливі люди.

Науковці пояснюють, що в цей період магнітосфера планети перебуватиме у збудженому стані через активні процеси на Сонці та посилений потік сонячного вітру. Саме ці фактори й спричиняють геомагнітні коливання середньої сили.

Медики та спеціалісти з космічної погоди радять у такі дні уважніше ставитися до самопочуття: зменшити інтенсивність фізичних навантажень, уникати надмірного стресу, дотримуватися режиму сну та підтримувати водний баланс. Це допоможе знизити можливий вплив геомагнітних коливань на організм.

Водночас експерти наголошують, що подібні прогнози є попередніми. Дані щодо сонячної активності оновлюються приблизно кожні три години, тому ситуація може змінюватися. Найточнішими вважаються прогнози, складені за добу до очікуваного явища, тоді як більш ранні розрахунки носять орієнтовний характер.

"Коментарі" вже писали, що на суботу, 16 травня, фахівці прогнозують підвищену геомагнітну активність із досягненням К-індексу 5, що відповідає "червоному" рівню магнітної бурі та може суттєво вплинути на самопочуття людей, чутливих до змін погоди.  



