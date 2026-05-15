Чи будуть магнітні бурі на вихідних: озвучено настроржуючий прогноз активності Сонця

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16–17 травня 2026 року оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Фахівці зазначають, що рівень геомагнітних збурень оцінюється за К-індексом у діапазоні від 2 до 9, де вищі значення вказують на сильніші бурі та потенційно помітніші наслідки як для технічних систем, так і для самопочуття людей.

У вихідні, 16 та 17 травня, очікується підвищена сонячна активність. За розрахунками, вона може спричинити магнітні бурі рівня К-індексу 5, що відповідає червоному рівню небезпеки. Такі показники свідчать про суттєві коливання магнітного поля Землі, які часто відчувають метеочутливі люди.

Науковці пояснюють, що в цей період магнітосфера планети перебуватиме у збудженому стані через активні процеси на Сонці та посилений потік сонячного вітру. Саме ці фактори й спричиняють геомагнітні коливання середньої сили.

Медики та спеціалісти з космічної погоди радять у такі дні уважніше ставитися до самопочуття: зменшити інтенсивність фізичних навантажень, уникати надмірного стресу, дотримуватися режиму сну та підтримувати водний баланс. Це допоможе знизити можливий вплив геомагнітних коливань на організм.

Водночас експерти наголошують, що подібні прогнози є попередніми. Дані щодо сонячної активності оновлюються приблизно кожні три години, тому ситуація може змінюватися. Найточнішими вважаються прогнози, складені за добу до очікуваного явища, тоді як більш ранні розрахунки носять орієнтовний характер.

