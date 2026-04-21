Атмосфера не на жарт активується: тривожний прогноз магнітгих бур на 21 квітня

Після потужнішої геомагнітної активності на вихідних, коли Земля відчула бурю рівня G2 (близько 6 балів), на початку тижня ситуація почала поступово стабілізуватися. Уже в понеділок показники космічної погоди повернулися до більш спокійних значень, і різких коливань магнітного поля не фіксувалося.

За актуальними даними Британської геологічної служби, у найближчі дні очікується відносно рівний геомагнітний фон. Сильних штормів не прогнозують, однак повністю виключати слабку короткочасну магнітну бурю сьогодні не можна. Її ймовірність залишається невеликою, але вона пов’язана з підвищеною швидкістю сонячного вітру.

Причиною таких коливань є вплив корональної діри на Сонці, яка продовжує викидати потоки заряджених частинок у міжпланетний простір. Окрім того, 19 квітня було зафіксовано викид корональної маси. За попередніми розрахунками, основна його частина пройде повз Землю, не спричинивши значних наслідків. У разі ж прямого впливу очікується лише слабкий геомагнітний відгук.

Фахівці зазначають, що бурі рівня G1 належать до слабких геомагнітних явищ. Попри це, вони можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем. У метеочутливих осіб іноді спостерігаються головний біль, підвищена втома, сонливість або перепади настрою. Також можливі незначні перебої в роботі супутникового зв’язку, навігаційних систем і короткочасні коливання в енергомережах.

Лікарі радять у періоди підвищеної геомагнітної активності дотримуватися простих правил: більше відпочивати, пити достатню кількість води, уникати перевтоми та емоційного напруження. Особливо уважними варто бути людям із підвищеною чутливістю до змін погоди. Загалом, бурі слабкого рівня не становлять загрози, але їхній вплив на організм і техніку повністю ігнорувати не варто.

"Коментарі" вже писали, що новий робочий тиждень, за даними сервісу meteoagent, стартує зі спокійною геомагнітною обстановкою — суттєвих магнітних бур не прогнозується. Після вихідних, коли було зафіксовано помірне збурення рівня близько 6 балів, ситуація поступово стабілізувалася і нині повертається до нормальних показників.