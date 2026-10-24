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Зрадники в СБУ та мільйони силовиків: журналісти показали, як змінювалася правоохоронна система України

Кришування сумнівного бізнесу, тиск на підприємців і гучні скандали без наслідків - журналісти BIHUS.Info дослідили п’ять років роботи силових структур і спробували з’ясувати, коли порушення стали звичним явищем

24 жовтня 2026, 13:22
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Кравцев Сергей

Українська правоохоронна система протягом останніх п’яти років опинялася в центрі скандалів, пов’язаних із можливими зловживаннями, незаконним стеженням і підозрілими статками окремих представників силових відомств. Журналісти BIHUS.Info підготували масштабний матеріал, у якому відтворюють хронологію подій і аналізують, як змінювалися СБУ, ДБР, прокуратура та інші структури.

Зрадники в СБУ та мільйони силовиків: журналісти показали, як змінювалася правоохоронна система України

Долари. Фото: з відкритих джерел

Перша частина розслідування отримала назву "5 років деградації правоохоронної системи: зрадники, схематоз і безкарність". У центрі уваги – історії, які викликали суспільний резонанс, але, за оцінкою авторів, не завжди завершувалися відчутними наслідками для фігурантів.

Серед тем розслідування – підозри у зраді серед співробітників СБУ, значні статки силовиків, можливе прикриття діяльності кол-центрів і силовий тиск на бізнес. Окремо журналісти порушують питання стеження за представниками медіа та кар’єрного просування посадовців після скандалів, які привертали увагу громадськості.

Авторка матеріалу Ангеліна Капітула намагається простежити, у який момент проблеми всередині правоохоронних органів почали повторюватися, а відповідальність за резонансні історії, на думку журналістів, не завжди була співмірною з їхнім масштабом.

Це перша частина серії, присвяченої багаторічним проблемам силової системи. Матеріал ставить питання не лише про конкретні епізоди, а й про механізми контролю, кадрові рішення та здатність державних інституцій реагувати на звинувачення у зловживаннях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Київська школа економіки, де викладають чимало українських політиків, може потрапити в скандал через ймовірне “прикриття” корупціонерів. 

Народний депутат Олексій Гончаренко прямо заявляє про відмивання грошей.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=k0pEFEcrvH4
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