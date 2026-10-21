ЗМІ: Кримінальні справи щодо Сігалова та Тагієва існують, однак деталей можливої екстрадиції не розголошують

Правоохоронці вже майже чотири роки не можуть притягнути до відповідальності власників однієї з найбільших платіжних систем для нелегальних казино – Расіма Тагієва та Максима Сігалова. За даними медіа, останнього наразі намагаються екстрадувати з Іспанії, однак в Офісі генпрокурора цю інформацію коментувати відмовилися.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це пишуть "Українські новини".

За даними журналістів, Офіс генерального прокурора підтвердив існування трьох кримінальних проваджень: № 72022000400000003 від 19.09.2022, яке веде ГСУ ДБР, а також № 72025001510000016 від 25.09.2025 і № 72024001510000001 від 03.05.2024, обидва ведуть детективи БЕБ.

БЕБ у відповіді на аналогічний запит зазначило лише одну справу – № 72024001500000001 від 03.05.2024 за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Про друге провадження відомство не згадало, хоча редакція просила надати дані окремо по кожній справі.

ДБР, на відміну від інших, навіть коротко описало суть підозр у своєму провадженні: службові особи низки компаній за попередньою змовою, використовуючи реквізити фіктивних фірм, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, організовували азартні ігри без ліцензії, неправомірно використовували чужий товарний знак і здійснювали фінансові операції з ознаками відмивання коштів.

Водночас усі три відомства, посилаючись на ст. 222 КПК, відмовилися розкривати кількість підозрюваних, стадію розслідування, арешт майна та інформацію про запити щодо міжнародної правової допомоги.

За даними ЗМІ, розслідування стосовно Максима Сігалова та афілійованих до нього компаній тривають вже не перший рік. Перше кримінальне провадження було відкрито в 2022 році. Пізніше Нацбанк встановив, що "Даймонд Пей", власником якої називають Сігалова, обслуговувала до 70% усіх гральних платежів в Україні. У липні 2024 року регулятор позбавив компанію ліцензії через недостовірну інформацію в документах і зв'язки власників з РФ.

Проте, як пишуть журналісти, платіжна інфраструктура Сігалова нікуди не зникла, а перейшла в тінь: розрахунки перевели у формат P2P-операцій — переказів між фізичними особами, які складніше відстежити банківськими інструментами фінансового моніторингу.

Саме такий алгоритм фіксували перевірки НБУ й Фінмоніторингу: перехід нелегальних операторів на P2P-платежі та залучення мережі дропів — людей, чиї банківські картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків.

За орієнтовними підрахунками обсяг подібних операцій у "Даймонд Пей" за два роки роки сягнув 238,17 млрд грн, значна частина з яких — з карток емітованих в РФ.

Тим часом сам Сігалов, за даними розслідувачів, придбав нерухомість в іспанській Марбельї та вільно пересувається Європою на Rolls-Royce за півмільйона євро.

У вересні 2026 року ЗМІ повідомили про підготовку ОГП запиту про міжнародну правову допомогу до Іспанії у зв'язку з підозрою Сігалова в державній зраді, однак Офіс генпрокурора роз'яснень не надав.