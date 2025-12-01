logo_ukra

Житлові ваучери для ВПО, які проживали на ТОТ: чому неможливо подати заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Житлові ваучери для ВПО, які проживали на ТОТ: чому неможливо подати заяву

Українці намагаються подати заяву через Дію, але нічого не виходить

1 грудня 2025, 12:21
Відсьогодні стартує довгоочікувана програма по вирішенню житлового питання ВПО, які проживали на ТОТ. Проте сервіс і досі не працює. Оновлення за стосунку не вийшло, а розробники обіцяють, що все запрацює найближчим часом.

Житлові ваучери для ВПО, які проживали на ТОТ: чому неможливо подати заяву

На першому етапі житловий ваучер вартістю 2 млн грн отримають наші захисники – УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають цей статус після початку агресії рф у 2014 році. Про це пише нардеп Павло Фролов.

Ваучер можна використати для:

- придбання житла;

- будівництва приватного будинку;

- погашення або першого внеску за іпотекою.

Як подати заяву у Дії:

Оновіть мобільний застосунок до останньої версії.

Оберіть розділ "Послуги для ВПО" – "Заява на житловий ваучер".

Підтвердіть склад сім’ї.

Отримайте згоду подружжя на обробку персональних даних (через Дія.Підпис), в іншому випадку через 36 годин заяву скасують.

Підпишіть заяву Дія.Підписом і надішліть.

Спочатку подання заяв запрацює онлайн у Дії, пізніше це можна буде зробити через ЦНАП або нотаріуса.

"Юридично житловий ваучер це не компенсація, а одноразова допомога ВПО за вимушене переміщення. Це означає, якщо ваше житло зазнало руйнувань та знаходиться на ТОТ, ви не позбавлені можливості отримати відшкодування за єВідновленням, коли програму масштабують на ТОТ", – наголосив нардеп.

Українці, що мають право на таку виплату, вже з ночі намагаються подати заяви, проте сервіс ще не працює. У Дії обіцяють, що все має запрацювати найближчим часом:

"Залишились останні приготування, щойно послуга буде доступна в застосунку — ми одразу ж повідомимо в наших соцмережах", – пише оператор сервісу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нещодавно Уряд запровадив додатковий "бонус" для працюючих ВПО – так звану "сьому" виплату. Про деталі її отримання повідомив народний депутат Павло Фролов.



