Землю сколихнув потужний геомагнітний шторм: як уберегти здоров'я під час бурі у понад 6 балів

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Недилько Ксения
Наша планета опинилася під впливом серйозного космічного занепокоєння. За даними фахівців, геомагнітне поле увійшло у фазу високої активності, що може безпосередньо позначитися на самопочутті багатьох людей.
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Такий рівень інтенсивності класифікується як досить сильний, тому вразливим категоріям населення слід поставитися до ситуації з особливою увагою.
Експерти наголошують, що в зоні найбільшого ризику перебувають особи із підвищеною чутливістю до зміни космічної погоди.
Крім того, коливання магнітного поля планети здатні спровокувати раптове загострення давніх хронічних захворювань, особливо пов'язаних із серцево-судинною системою.
Щоб мінімізувати негативний вплив космічного шторму на організм, фахівці закликають скоригувати свій щоденний графік та звички.
Для підтримки стабільного тонусу судин лікарі також закликають на певний час "обмежити вживання кави й алкоголю", замінивши їх чистою водою або трав'яними чаями.
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