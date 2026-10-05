Землю сколихнув потужний геомагнітний шторм: як уберегти здоров'я під час бурі у понад 6 балів

Наша планета опинилася під впливом серйозного космічного занепокоєння. За даними фахівців, геомагнітне поле увійшло у фазу високої активності, що може безпосередньо позначитися на самопочутті багатьох людей.

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"Землю накрила магнітна буря потужністю понад 6 балів", — повідомляють аналітики профільного порталу Meteoagent.

Такий рівень інтенсивності класифікується як досить сильний, тому вразливим категоріям населення слід поставитися до ситуації з особливою увагою.

Експерти наголошують, що в зоні найбільшого ризику перебувають особи із підвищеною чутливістю до зміни космічної погоди.

"У цей період метеозалежні люди, вагітні та літні люди можуть відчувати нудоту, мігрені, апатію", — попереджають фахівці.

Крім того, коливання магнітного поля планети здатні спровокувати раптове загострення давніх хронічних захворювань, особливо пов'язаних із серцево-судинною системою.

Щоб мінімізувати негативний вплив космічного шторму на організм, фахівці закликають скоригувати свій щоденний графік та звички.

"Медики радять у дні магнітної активності уникати стресів, зменшити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та харчування", — зазначається у рекомендаціях охорони здоров'я.

Для підтримки стабільного тонусу судин лікарі також закликають на певний час "обмежити вживання кави й алкоголю", замінивши їх чистою водою або трав'яними чаями.

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