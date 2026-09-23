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Зелений перехід під час війни: хто в Україні лідирує з енергоефективності, а хто пасе задніх

Держенергоефективності розповіло про роботу Фонду декарбонізації та надання підтримки проєктам із ВДЕ та енергозбереження

23 вересня 2026, 17:25
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Кравцев Сергей

В Україні триває реалізація державних механізмів підтримки проєктів із підвищення енергоефективності, впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та скорочення викидів вуглецю. Про це йдеться у відповіді Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Зелений перехід під час війни: хто в Україні лідирує з енергоефективності, а хто пасе задніх

Зелена энергетика

Як зазначає відомство, ключовим інструментом для стимулювання "зеленого" переходу став Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації України, створення якого було передбачено змінами до Бюджетного кодексу у 2023 році. 

Практичний же запуск механізму відбувся влітку 2024 року, після ухвалення Урядом Постанови № 761 від 21.06.2024.   Безпосередню відповідальність за надання державної фінансової підтримки покладено на АТ "Фонд декарбонізації України". 

Основними інструментами державної підтримки для суб’єктів господарювання та громад є: пільгове кредитування заходів у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики; фінансовий лізинг обладнання, необхідного для реалізації енергоефективних проєктів;   факторингове фінансування для прискорення впровадження енергозберігаючих заходів. 

У Держенергоефективності підкреслили, що фінансування спрямовується як на збільшення використання альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, так і на впровадження енергосервісу та зменшення вуглецевого сліду. 

Докладна інформація щодо розподілу наданої державної підтримки між регіонами України, а також аналітичний звіт про результати діяльності АТ "Фонд декарбонізації України" за 2024-2025 роки та 2026 рік містяться в спеціальному додатку, а також розміщені на офіційному вебсайті Фонду

Також видання "Коментарі" повідомляло – "страховка" від невизначеності: у що українці масово вкладають гроші.




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