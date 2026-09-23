Зелений перехід під час війни: хто в Україні лідирує з енергоефективності, а хто пасе задніх

В Україні триває реалізація державних механізмів підтримки проєктів із підвищення енергоефективності, впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та скорочення викидів вуглецю. Про це йдеться у відповіді Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Зелена энергетика

Як зазначає відомство, ключовим інструментом для стимулювання "зеленого" переходу став Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації України, створення якого було передбачено змінами до Бюджетного кодексу у 2023 році.

Практичний же запуск механізму відбувся влітку 2024 року, після ухвалення Урядом Постанови № 761 від 21.06.2024. Безпосередню відповідальність за надання державної фінансової підтримки покладено на АТ "Фонд декарбонізації України".

Основними інструментами державної підтримки для суб’єктів господарювання та громад є: пільгове кредитування заходів у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики; фінансовий лізинг обладнання, необхідного для реалізації енергоефективних проєктів; факторингове фінансування для прискорення впровадження енергозберігаючих заходів.

У Держенергоефективності підкреслили, що фінансування спрямовується як на збільшення використання альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, так і на впровадження енергосервісу та зменшення вуглецевого сліду.

Докладна інформація щодо розподілу наданої державної підтримки між регіонами України, а також аналітичний звіт про результати діяльності АТ "Фонд декарбонізації України" за 2024-2025 роки та 2026 рік містяться в спеціальному додатку, а також розміщені на офіційному вебсайті Фонду

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